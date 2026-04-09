Bologna, bambino di un anno e mezzo precipita da una finestra al secondo piano: è in gravi condizioni

A Bologna un bimbo di un anno e mezzo è caduto da una finestra al secondo piano di un palazzo di via Ada Negri. Subito soccorso dal 118, il piccolo è stato ricoverato d’urgenza. La prognosi è riservata. La Polizia indaga sulla dinamica dell’incidente.

Immagine di repertorio.

Un bimbo di circa un anno e mezzo è precipitato nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 aprile, da una finestra posta al secondo piano di un palazzo di via Ada Negri, a Bologna, in zona Pilastro.

A quanto si apprende, l'incidente è avvenuto intorno alle 17. Il bambino è caduto dalla finestra di un appartamento per cause ancora in fase di accertamento, impattando sul cemento della zona sottostante, dove si trovano i garage del palazzo.

Il piccolo è stato rapidamente soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore, dove si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore.

La prognosi è riservata e le sue condizioni sarebbero gravissime: il bimbo lotta tra la vita e la morte, è in coma farmacologico.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia e della Scientifica. Le indagini avviate per chiarire la dinamica dell'accaduto sono state affidate alla Squadra mobile, coordinata dalla Procura.

Stando a quanto riporta Il Resto del Carlino, per la famiglia del bimbo, di origine pakistana, è stato richiesto un interprete. Verranno ascoltati le persone presenti e che hanno assistito all'incidente.

Al momento, l’ipotesi più accreditata è quella dell’incidente domestico. Non è chiaro se il piccolo fosse solo o se ci fosse qualcuno con lui; né come sia riuscito a eludere il controllo dei genitori e degli adulti che erano in casa. Per questo la Polizia è al lavoro, per cercare di fare piena luce sull'accaduto e su eventuali responsabilità.

Ricordiamo che solo pochi giorni fa, sempre a Bologna, un bambino di 12 anni è morto dopo essere precipitato per la tromba delle scale di un palazzo di otto piani in via Piave. Il giovanissimo era insieme ad alcuni amici che hanno assistito alla tragedia.

L'ipotesi è che sia caduto nel tentativo di farsi un selfie: è finito su una lastra in plexiglass, un lucernario, che ha ceduto. Sabato 11 aprile si terranno i funerali del 12enne.