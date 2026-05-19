Professore di musica si lancia dalla finestra del Convitto Umberto I durante le lezioni: tragedia a Torino

Tragedia a Torino nel pomeriggio di lunedì 18 maggio dove un professore di musica di una scuola media del capoluogo piemontese si è tolto la vita gettandosi nel vuoto da una finestra dello stesso istituto scolastico durante l’orario di lezioni pomeridiane. La terribile scena intorno alle ore 15:00 davanti a colleghi e alunni del Convitto Nazionale Umberto I di via Bligny dove il 35enne insegnava.

Il dramma si è consumato in pochi attimi quando quella che sembrava una normale giornata di fine anno scolastico si è trasformata in una scena orribile. L’allarme è scattato intorno alle ore 15:00 quando il personale ha subito chiamato i soccorsi medici ma purtroppo per il docente non c’era più nulla da fare.

L’uomo è morto praticamente sul colpo dopo essere precipitato dal secondo piano dell’edificio di via Bligny da dove si è lanciato volontariamente da una finestra, come hanno confermato i testimoni agli agenti della polizia di Stato che sono intervenuti sul posto avviando le indagini per accertare i fatti e la dinamica della tragedia. Soccorsa sotto shock una donna che ha assistito all'intera sequenza e ha avuto un mancamento.

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Secondo quanto ricostruito finora, il professore, docente di violoncello e conosciuto nell'ambiente musicale, si sarebbe lanciato da una finestra dell'area residenziale dell'istituto, che ospita scuole primarie, secondarie e licei precipitando nel cortile interno dello storico Convitto torinese. Oltre agli agenti, sul posto intervenuto anche il medico legale per un primo esame esterno del corpo.

La notizia della tragica morte del giovane docente, musicista con all’attivo premi in numerosi concorsi nazionali e internazionali e apprezzato dai suoi allievi e colleghi, ha sconvolto l’intera istituzione scolastica. Per assistere sia alunni che il personale scolastico, la dirigenza del convitto ha deciso di attivare un supporto psicologico che un team di esperti che sarà a disposizione nei prossimi giorni per aiutare ad affrontare il trauma.