Bisceglie, cameriere ucciso per errore nella sparatoria in un ristorante: la vittima si chiamava Angelo Pizzi

Angelo “Lino” Pizzi, cameriere di 62 anni, ieri sera è stato ucciso per errore nel ristorante “Spaghetteria n. 1” di Bisceglie. I colpi, esplosi da due killer, erano destitai al titolare del locale.

Trovarsi nel posto sbagliato, nel momento sbagliato: è stata questa l'unica colpa di Angelo "Lino" Pizzi, 62 anni, cameriere che ieri sera alle 21.30 si è trovato sulla traiettoria dei colpi destinati al titolare della "Spaghetteria n. 1" nel centro di Bisceglie, un 60enne barese che ai carabinieri ha ammesso di essere lui il vero obiettivo dei killer che hanno aperto il fuoco. Pizzi è morto a causa delle gravissime ferite riportate.

Le indagini sul delitto sono coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, con i pm Bruna Manganelli e Marco D'Agostino che stanno indagando su un altro fatto di sangue avvenuto di recente, l’omicidio del 19 aprile nella discoteca di Bisceglie dove è stato ucciso il 42enne spacciatore Filippo Scavo, uomo del clan Strisciuglio di Carbonara.

Stando a quanto emerso dai primi approfondimenti condotti dai carabinieri il titolare del ristorante "Spaghetteria n. 1" – vero destinatario dei circa 15 colpi esplosi ieri – non avrebbe precedenti per mafia, ma sarebbe collegato ad ambienti della città vecchia di Bari e in passato sarebbe stato coinvolto in un'inchiesta su esponenti della famiglia Capriati. L’ipotesi della vendetta, da inquadrare nel più ampio quadro di una guerra per il controllo del traffico di droga, è dunque l'ipotesi di gran lunga più probabile.

I fatti sono avvenuti alle 21 e 30 di ieri, quando nel ristorante di Bisceglie sono stati esplosi almeno 15 colpi con almeno due armi automatiche. A premere il grilletto due persone con i volti coperti da caschi integrali, e probabilmente ad attenderli c’era una terza persona. Angelo Pizzi si è trovato accidentalmente sulla traiettoria dei proiettili, mentre il titolare della Spaghetteria è scappato. Nel locale c’erano alcuni clienti tra cui una comitiva di turisti inglesi. Sono tutti stati sentiti per ricostruire gli attimi della sparatoria, è stato un cliente ad allertare per primo il 118. Il locale è stato posto sotto sequestro.