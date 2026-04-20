Ucciso al culmine di una lite ad Ascoli, la vittima è il 34enne Niko Tacconi: arrestato il presunto omicida

Niko Tacconi, 34 anni, è stato accoltellato all’addome ed è morto poco dopo all’ospedale di Ascoli Piceno. Un 54enne, Emanuele Bellini, è stato arrestato per omicidio. Avrebbe colpito Tacconi durante una lite, ancora ignoto il movente. Indagini in corso.

Niko Tacconi, 34 anni.

Si chiamava Niko Tacconi e aveva 34 anni l'uomo morto nella serata di ieri, domenica 19 aprile, al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno dopo aver ricevuto una coltellata all'addome. A sferrarla è stato un uomo di 54 anni, Emanuele Bellini.

L'assassino è stato fermato nell'immediatezza del fatto, condotto nella Caserma del Comando provinciale del Carabinieri e arrestato per omicidio volontario. L'allarme, a quanto si apprende, è scattato intorno alle 19, quando è arrivata una chiamata al 112 che segnalava una violenta lite nell'appartamento del 54enne.

Ancora ignoto il movente dell'omicidio, indagano i Carabinieri

Non è ancora chiaro cosa abbia fatto scoppiare il litigi, è probabile che i due discutessero questioni di natura economica. L'uomo più anziano ha preso un coltello e al culmine della discussione ha sferrato un fendente all'addome di Tacconi, ricostruisce Il Resto del Carlino.

I militari dell'Arma sono rapidamente in via Pergolesi, a Porta Cappuccina, insieme al personale del 118 che ha prestato i primi soccorsi al 34enne, poi trasferito al pronto soccorso dell’ospedale. Inutili, purtroppo, i tentativi messi in atto dai sanitari per salvare l'uomo. È deceduto poco dopo l'arrivo in nosocomio.

Intanto, i Carabinieri hanno ammanettato e prelevato dall'abitazione il 54enne per condurlo in caserma. Gravato da piccoli precedenti di polizia, si trova ora rinchiuso nel carcere di Marino del Tronto.

La Pubblico ministero Saramaria Cuccodrillo, che coordina le indagini, è stato immediatamente informata dei fatti e nell’appartamento dove è avvenuto il delitto si è recato anche il procuratore capo Umberto Monti.

Chi era Niko Tacconi, il ricordo di chi lo conosceva: "Avevi tanta voglia di vivere"

La vittima era un barbiere e parrucchiere molto conosciuto in città anche per la sua passione per la musica latina e la partecipazione a serate nei locali. Recentemente aveva subito una condanna a tre 3 e 4 mesi di carcere perché riconosciuto colpevole di maltrattamenti in famiglia; sentenza contro la quale aveva proposto appello tramite i propri legali.

Tantissimi sui social i messaggi di cordoglio per la vittima dell'accoltellamento. Al 34enne amici e conoscenti hanno dedicato pensieri al 34enne, descritto come un ragazzo "con tanta voglia di vivere".

"Ciao Niko, fai buon viaggio. Ne combinavi sempre una, eri sempre carico e pieno di vita. – scrive un utente – Poi ti sei dedicato alla tua passione , chissà quanti capelli hai tagliato. Avevi ancora tanto da dare, ora sei in cielo e porterai la tua simpatia lì".

"Eri un bravo ragazzo con tanta voglia di vivere e tanta energia. Facevi divertire tutti quanti. – è il ricordo di un'altra persona che conosceva il 34enne – Sempre con il sorriso stampato sul viso, eri buono con tutti quanti. Fai buon viaggio, amico".