Il cantante d4vd arrestato per l’omicidio Hernandez: dal corpo ritrovato alle chat con la vittima 14enne

Il rapper d4vd è stato arrestato lo scorso 16 aprile: l’accusa è omicidio di primo grado in relazione alla morte e della quattordicenne Celeste Rivas Hernandez lo scorso 8 settembre 2025. Tutte le tappe del caso, dal corpo ritrovato nella sua auto alle chat con la vittima.

D4VD, 2026

Il rapper David Anthony Burke, meglio conosciuto come d4vd, è stato arrestato lo scorso 16 aprile nella sua residenza situata in Marmont Avenue, a Los Angeles, dove gli agenti della divisione Robbery-Homicide della LAPD hanno prelevato il ventunenne. In questo momento, il rapper è detenuto nel Men's Central Jail di Los Angeles in regime di custodia cautelare senza possibilità di cauzione, in attesa della formalizzazione dei capi d'accusa che potrebbero arrivare il prossimo 20 aprile. L'accusa è omicidio di primo grado in relazione alla morte e al ritrovamento del corpo della quattordicenne Celeste Rivas Hernandez lo scorso 8 settembre 2025. La ragazza era stata considerata, dalla polizia, scomparsa nell'aprile 2024.

Il ritrovamento del corpo della vittima di 14 anni

L'inchiesta che ha portato alla custodia cautelare di d4vd risale proprio allo scorso settembre, quando i dipendenti del deposito giudiziario Hollywood Tow hanno lanciato l'allarme per forti odori provenienti da una Tesla Model Y del 2023 con targa texana. L'auto era stata portata nel deposito giudiziario solo 3 giorni prima, quando era stata rimossa in stato di abbandono per oltre un mese da Bluebird Avenue, sulle colline di Hollywood. L'auto, registrata a nome dell'artista, conteneva nel bagagliaio, secondo la polizia di Los Angeles, due sacchi neri, sigillati con nastro adesivo. Secondo i report, nei due sacchi neri sono stati recuperati il torso e la testa in stato di decomposizione, ma anche gli arti asportati. A 8 giorni dal ritrovamento, è poi avvenuta l'identificazione della vittima con il test del DNA, con le indagini che subito si sono strette attorno al rapper.

Le chat online con la vittima e le istruzioni per la fuga dalla propria abitazione

Nello specifico, sono state ritrovate alcune conversazioni su piattaforme come Discord tra Burke ed Hernandez, con la famiglia della vittima che ha confessato quanto i due fossero entrati in confidenza. Nelle settimane successive, nelle indagini su Discord, è stata ritrovata una conversazione in cui Burke avrebbe fornito alla ragazza istruzioni dettagliate su come lasciare la propria casa a Lake Elsinore senza essere rintracciata, offrendole rifugio in una delle sue proprietà. I dati della Tesla hanno invece raccontato di soste prolungate in aree industriali di Santa Barbara, città costiera californiana, ma anche in una proprietà che era stata affittata dallo stesso Burke in quei giorni. Nel gennaio 2026, Neo Langston, streamer e amico di d4vd, è stato arrestato dopo aver tentato di eludere la convocazione nel processo, e la sua testimonianza, secondo i media statunitensi, avrebbe aperto l'indagine sul coinvolgimento di terzi nell'occultamento del cadavere.

La famiglia e la pulizia professionale di ambienti

Tra febbraio e marzo, la vicenda si è spostata in Texas, dove abita la famiglia del rapper, composta dai genitori Dawud e Colleen Burke e dal fratello Caleb. Dopo un'iniziale reticenza a comparire davanti alla giuria texana, legata anche alle mancate comparizioni davanti al Gran Giurì di Los Angeles, la famiglia è stata costretta a testimoniare. Il 24 febbraio 2026, la Corte d'Appello del Primo Distretto del Texas ha respinto le istanze della famiglia, confermando l'obbligo di testimonianza. Secondo ciò che è emerso dai registri finanziari della famiglia, sarebbero stati effettuati dei pagamenti per la pulizia professionale di alcuni ambienti.

Il cantante più cercato su Google nel 2025

Dopo l'arresto dello scorso 16 aprile, il tribunale ha istituito un segreto sui referti della giovane donna scomparsa, una direttiva che vieta la divulgazione e la pubblicazione di qualsiasi dettaglio, per "proteggere l'integrità" dell'indagine. Nel frattempo, il team legale che sostiene Burke, il Blair Berk Law, ha affidato all'Associated Press la sua prima posizione difensiva: "Non è stato emesso alcun atto d'accusa formale. David è detenuto solo sulla base di sospetti. Le prove dimostreranno che David Burke non ha ucciso Celeste Rivas Hernandez e non è stato la causa della sua morte". Quando è emersa tutta la storia il cantante era in tour, ma non ha lasciato alcuna dichiarazione, interrompendolo solo dopo l'identificazione del corpo della ragazza. A causa di questa storia d4vd è diventato il cantante più cercato su Google nel 2025.