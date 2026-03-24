Uccide la nonna dopo una lite per la paghetta, poi prova a nascondere corpo: arrestato 21enne negli USA

Rontrell Jackson, 21 anni, è stato arrestato in Texas. È accusato di aver ucciso la nonna 68enne al culmine di una discussione per questioni di denaro. Le avrebbe sparato per poi provare ad occultare il cadavere.

immagine di repertorio

Nel pomeriggio di venerdì, in un complesso residenziale di Arlington, nello Stato USA del Texas, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna di 68 anni. Era distesa sul patio esterno del suo appartamento, coperta da una coperta. A trovarla è stato un familiare che ha subito dato l'allarme. Poco dopo, gli agenti hanno fermato il nipote, Rontrell Jackson, 21 anni: è accusato di averla uccisa al termine di una lite.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, tra i due sarebbe scoppiata una discussione accesa per questioni di denaro, legate alla paghetta che il giovane riceveva dalla nonna. I toni sarebbero rapidamente degenerati fino all’aggressione: Jackson avrebbe sparato alla donna all’interno dell’abitazione, per poi trascinare il corpo fuori, nel tentativo di nascondere quanto accaduto.

Quando gli agenti sono arrivati, intorno alle 16:40, la donna era già morta. All’interno dell’appartamento è stata trovata anche un’arma da fuoco, ritenuta quella utilizzata per il delitto. Durante l’interrogatorio, il 21enne avrebbe ammesso le proprie responsabilità, confermando agli investigatori di aver ucciso la nonna e di aver spostato il corpo sul patio.

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Nella palazzina, intanto, resta lo sconcerto. I vicini, che abitano al piano di sotto, raccontano di non aver sentito nulla, nessun rumore che potesse far pensare a quanto stava accadendo sopra le loro teste. Solo un dettaglio, a posteriori, ha iniziato a sembrare fuori posto: la presenza insolita di mosche sul patio.

“È difficile anche solo realizzare che qualcuno possa morire per una discussione del genere”, ha detto una vicina, ancora sotto shock all'emittente locale WFAA.. Parole che restituiscono la dimensione di una vicenda che, almeno all’apparenza, nasce da un litigio per futili motivi e si trasforma in tragedia.

Rontrell Jackson è stato arrestato e si trova ora nel carcere della contea di Tarrant, con una cauzione fissata a 750mila dollari. Dovrà rispondere di omicidio.