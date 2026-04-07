Omicidio a Forlì, 45enne ucciso a coltellate in una macelleria nella notte: fermato il presunto assassino

Un uomo di 45 anni è stato ucciso con diverse coltellate in una macelleria a Forlì dopo una lite nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 aprile. Fermato e condotto in carcere un 34enne, presunto autore dell’omicidio. Indagini in corso.

Immagine di repertorio

Un uomo è stato ucciso a coltellate nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 aprile all'interno di una macelleria a Forlì, il presunto autore dell'omicidio è stato fermato. Si tratta di un 34enne che aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e che era presente nel locale non appena è intervenuta una volante della Questura.

A farlo sapere è la Polizia in una nota. La vittima, a quanto si apprende, era un 45enne di nazionalità marocchine. Le sue generalità sono ancora da definire, in quanto si sospetta che i documenti in suo possesso siano falsi. Era comunque irregolare e senza fissa dimora sul territorio italiano.

Il presunto responsabile del delitto, un connazionale, era da poco uscito dal carcere. Le forze dell'ordine hanno spiegato che, oggi pomeriggio, "all'esito dell'interrogatorio svolto in Procura in cui l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere, l'autorità giudiziaria ha emesso un decreto di fermo a carico dello straniero, gravemente indiziato del delitto di omicidio volontario aggravato commesso a danno di un connazionale".

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Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, l'omicidio sarebbe avvenuto al termine di una lite, nel corso della quale è stato usato anche un grosso coltello, trovato in sede di sopralluogo dalla Polizia scientifica, per colpire ripetutamente la vittima. Ancora da chiarire cosa abbia scatenato la lite fra i due sfociata in tragedia.

Durante l'intervento sono state repertate numerose tracce di sangue ed è stato sequestrato diverso materiale, che è al vaglio degli investigatori. Al termine degli ulteriori rilievi, l'uomo è stato portato in carcere.

Le indagini della squadra mobile forlivese, coordinate dalla pubblico ministero Laura Brunelli, hanno a disposizione, per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, alcuni frame video registrati da una telecamera di sicurezza all'interno della macelleria.

Già sentito anche il titolare, sempre di nazionalità marocchina, per chiarire cosa ci facessero, nel cuore della notte scorsa, i due protagonisti della colluttazione mortale all'interno del suo punto vendita.

La vittima, a quanto pare, sarebbe stata raggiunta da diverse coltellate, una di queste dall'esito mortale. Sarà l'autopsia, già disposta, a chiarire le cause del decesso.