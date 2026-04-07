Bimba di 3 anni vaga da sola in strada nel Veneziano, soccorsa dai passanti e riconsegnata alla famiglia

Una bambina di 3 anni è stata trovata mentre vagava da sola lungo una strada nel Veneziano. La piccola è stata soccorsa da alcuni automobilisti e riconsegnata alla famiglia. Informati i Carabinieri che potranno valutare eventuali accertamenti.

Immagine di repertorio.

Una bimba di 3 anni è stata trovata mentre vagava da sola lungo via Argine Sinistro Po, nella zona di Rottanova, nel Veneziano. La bimba è stata prontamente soccorsa e riconsegnata alla sua famiglia.

Secondo quanto è stato ricostruito dai quotidiani locali, il fatto è accaduto a Pasquetta, nella giornata di lunedì 6 aprile. Intorno alle 14.00 alcuni automobilisti si sono accorti della piccola che, con indosso il pannolone, camminava da sola sul ciglio della strada.

I conducenti delle vetture si sono immediatamente fermati e hanno quindi allertato le forze dell'ordine. Tra questi, si legge su Il Gazzettino, c'era una guardia giurata della Civis vigilanza che ha tranquillizzato la bambina e l'ha tenuta impegnata in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

Intanto, un passante, residente della zona, dopo aver riconosciuto la piccola ha allertato i familiari, di origine nomade. Sul posto sono arrivati prima una zia e poi i genitori, che hanno riportato la bambina a casa. I Carabinieri sono stati comunque informati dell'accaduto e potranno valutare eventuali accertamenti sulla vicenda.

Non è la prima volta che avviene un episodio del genere. Poco più di un anno fa, nel gennaio 2025, una bambina di circa 2 anni era stata trovata in piena notte mentre vagava da sola in strada nella zona portuale di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno.

A notare la presenza della bimba nei pressi di via Dari erano stati, anche in questo caso, alcuni passanti, attirati dal pianto della piccola.

Si era poi scoperto che la madre, una cittadina straniera nord africana, era stata ricoverata in ospedale nelle ore precedenti e che la piccola era stata affidata ai vicini di casa. La bimba si era allontanata da sola dall’abitazione, che si trova nella stessa zona del suo ritrovamento, senza che nessuno se ne accorgesse.