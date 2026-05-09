video suggerito
Minivan esce di strada e finisce in un canale nel Veneziano: tre morti, altri passeggeri riesco a salvarsi
Un furgoncino minivan con a bordo sei persone è finito in un canale in località Cà Lino di Chioggia, nel Veneziano. Purtroppo tre persone sono morte.
A cura di Giorgia Venturini
0 CONDIVISIONI
Un furgoncino minivan con a bordo sei persone è finito in un canale in località Cà Lino di Chioggia, nel Veneziano. Tre persone sono morte: i corpi sono stati recuperati con l'autogru dei Vigili del fuoco che ha riportato il mezzo sulla strada. Le altre persone a bordo erano riuscite ad uscire autonomamente dal mezzo.
Sul posto stanno operando le squadre dei Vigili del fuoco di Chioggia, Cavarzere, il nucleo regionale sommozzatori di Venezia e l'autogru giunta da Mestre. Presenti anche Suem 118 e Carabinieri. Le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
Articolo in aggiornamento
0 CONDIVISIONI