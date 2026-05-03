Esteri
video suggerito
video suggerito

Epidemia su una nave da crociera in viaggio verso Capo Verde: due morti, un terzo passeggero è gravissimo

Un focolaio di sindrome respiratoria acuta si è verificato a bordo di una nave in viaggio da Ushuaia, Argentina, a Capo Verde: due passeggeri sono morti e uno è in gravissime condizioni.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Giorgia Venturini
0 CONDIVISIONI
Immagine

Tragedia su una nave da crociera. Un focolaio di sindrome respiratoria acuta si è verificato a bordo di una nave in viaggio da Ushuaia, Argentina, a Capo Verde. Dalle prime informazioni, due passeggeri sono morti e un altro si trova in terapia intensiva in un ospedale di Johannesburg. A dare la notizia è un portavoce del ministero della Salute sudafricano.

Nel dettaglio, il focolaio si è verificato a bordo della nave da crociera MV Hondius. Il portavoce sudafricano Foster Mohale ha anche precisato che le vittime sarebbero risultate positive all'hantavirus, una famiglia di virus che possono causare febbre emorragica.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità a Ginevra ha dichiarato: "L'Oms è a conoscenza di casi di sindrome respiratoria acuta grave a bordo di una nave da crociera in navigazione nell'Atlantico. Sono in corso indagini e una risposta coordinata a livello internazionale in materia di sanità pubblica". Sono in corso tutti gli accertamenti del caso.

Esteri
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Formula 1
Kimi Antonelli in testa davanti a Norris e Verstappen, Leclerc in lotta per il podio
Kimi Antonelli fa la 3ª pole position consecutiva, a Miami lo seguono Verstappen e Leclerc, terzo
Riunione d'emergenza: "La situazione meteo sembra davvero brutta". Partenza anticipata alle 19
Norris vince la Sprint Race a Miami, doppietta McLaren: terzo Leclerc, penalità per Antonelli
L'ala rotante della Red Bull spiazza tutti al GP Miami: perché è diversa dalla Macarena della Ferrari
Il Gran Premio di Miami 2026: gli orari di TV8 e di Sky Sport, dove vedere la F1 in TV e in streaming
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views