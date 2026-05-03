Epidemia su una nave da crociera in viaggio verso Capo Verde: due morti, un terzo passeggero è gravissimo

Un focolaio di sindrome respiratoria acuta si è verificato a bordo di una nave in viaggio da Ushuaia, Argentina, a Capo Verde: due passeggeri sono morti e uno è in gravissime condizioni.

Tragedia su una nave da crociera. Un focolaio di sindrome respiratoria acuta si è verificato a bordo di una nave in viaggio da Ushuaia, Argentina, a Capo Verde. Dalle prime informazioni, due passeggeri sono morti e un altro si trova in terapia intensiva in un ospedale di Johannesburg. A dare la notizia è un portavoce del ministero della Salute sudafricano.

Nel dettaglio, il focolaio si è verificato a bordo della nave da crociera MV Hondius. Il portavoce sudafricano Foster Mohale ha anche precisato che le vittime sarebbero risultate positive all'hantavirus, una famiglia di virus che possono causare febbre emorragica.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità a Ginevra ha dichiarato: "L'Oms è a conoscenza di casi di sindrome respiratoria acuta grave a bordo di una nave da crociera in navigazione nell'Atlantico. Sono in corso indagini e una risposta coordinata a livello internazionale in materia di sanità pubblica". Sono in corso tutti gli accertamenti del caso.