Iran, la guerra in diretta, delegati di Teheran oggi a Islamabad ma tregua in bilico. Israele bombarda il Libano: “Oltre 200 morti”. Chiuso Hormuz

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 9 aprile 2026 in tempo reale. La tregua annunciata da Usa e Iran vacilla dopo che Israele ha pesantemente bombardato il Libano causando 254 morti e 1.165 feriti. Teheran anuncia che lo stretto di Hormuz è di nuovo chiuso. Onu: "Gli attacchi israeliani in Libano sono un grave pericolo per la pace". Trump minimizza e assicura: "Solo scaramucce, nostre forze in zona fino a vero accordo rispettato. Delegati di Teheran attesi oggi a Islamabad per i colloqui in programma nel weekend.
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Israele aggiorna il bilancio dei feriti dall'inizio della guerra: 7.451 persone colpite
Israele aggiorna il bilancio dei feriti dall'inizio della guerra. Secondo il Ministero della Salute israeliano, dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, un totale di 7.451 persone sono rimaste ferite e ricoverate in ospedale. Secondo il rapporto, 118 persone rimangono ricoverate in ospedale, di cui due in condizioni critiche.
Per la Francia inaccettabili gli attacchi israeliani contro il Libano
Il ministro degli Esteri francese ha condannato gli attacchi israeliani contro il Libano, definendoli "inaccettabili" e avvertendo che potrebbero minare il fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. "Questi attacchi sono tanto più inaccettabili in quanto minano il cessate il fuoco temporaneo raggiunto ieri tra Stati Uniti e Iran", ha dichiarato Jean-Noel Barrot alla radio France Inter, il giorno dopo che il Libano ha riferito che gli attacchi israeliani hanno ucciso almeno 182 persone e ne hanno ferite 890.
Teheran: "Libano rientra in accordo tregua con Usa"
Gli attacchi israeliani contro il Libano di ieri hanno rappresentato una "grave violazione" del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri iraniano Saeed Khatibzadeh in un'intervista alla Bbc. "Non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca" ha detto Saeed Khatibzadeh "Non si può chiedere un cessate il fuoco e poi accettarne i termini e le condizioni, accettare tutte le aree a cui si applica il cessate il fuoco, nominando specificamente il Libano, e poi lasciare che il proprio alleato dia inizio a un massacro". Khatibzadeh ha definito gli attacchi israeliani una "sorta di genocidio".
Cina e Russia chiedono soluzione politica al conflitto in Iran
Cina e Russia chiedono soluzione politica al conflitto in Iran. Il viceministro degli Esteri cinese, Cai Wei, ha incontrato a Pechino l'omologo russo Alexander Alimov, con il quale ha concordato di promuovere una "soluzione politica" dei conflitti, all'indomani della tregua concordata da Usa e Iran, mai citata nel comunicato diffuso dopo il colloquio.
Delegati Teheran attesi oggi a Islamabad per i colloqui con Usa
La delegazione iraniana è attesa per oggi a Islamabad per i colloqui con gli Stati Uniti in programma nel fine settimana nella capitale pachistana. Lo ha detto l'ambasciatore iraniano in Pakistan. Per l'occasione le autorità pachistane hanno annunciato per oggi e domani due giorni non lavorativi a Islamabad: lo riportano diversi media, tra cui l'agenzia di stampa indiana Pti. Secondo l'Afp, le autorità non hanno fornito motivazioni ufficiali per la decisione ma a Islamabad spesso vengono annunciati giorni festivi o restrizioni per motivi di sicurezza in vista di eventi diplomatici di alto profilo.
Continuano i raid israeliani in Libano: oltre 20 raid durante la notte
Continuano i raid israeliani in Libano. L'emittente libanese Al-Mayadeen, affiliata a Hezbollah, ha riferito che l'aviazione israeliana ha effettuato 21 raid aerei durante la notte in alcuni villaggi del distretto di Bint Jbeil, nel Libano meridionale. Lo riporta il media israeliano Ynet. Un ulteriore attacco è stato segnalato sul ponte di Al-Qasmiyah, sempre nel Libano meridionale, e un altro a Dahieh, Beirut.
Pasdaran annunciano mappa per rotta alternativa per evitare mine a Hormuz
La marina delle Guardie Rivoluzionarie iraniane (Pasdaran) ha pubblicato una mappa che illustra due rotte marittime alternative nello Stretto di Hormuz per aiutare le navi in transito a evitare le mine. Lo ha riferito l'agenzia semi-ufficiale iraniana Isna che cita una note dei Guardiani della rivoluzione, secondo cui le imbarcazioni che intendono attraversare lo Stretto dovrebbero percorrere rotte alternative, per "conformarsi ai principi di sicurezza marittima ed essere protette da possibili collisioni con mine marine". Il comunicato prosegue illustrando le rotte alternative, insieme a una mappa che le indica. Le navi che entrano dal mare dell'Oman devono navigare a nord dell'isola di Larak e poi proseguire verso il Golfo, mentre le navi dirette nella direzione opposta dovrebbero uscire dal Golfo, passare a sud dell'isola di Larak e continuare verso il mare dell'Oman, si legge.
In Libano oltre 1,1 milioni di sfollati
Il numero degli sfollati in Libano dall'inizio di marzo è salito a 1,1 milioni e la cifra, che rappresenta quasi un quinto della popolazione del Paese, è destinata ad aumentare a seguito dell'ondata di oltre 100 attacchi aerei israeliani di ieri sul Paese. Lo riferiscono le Nazioni Unite, aggiungendo che gli ordini israeliani che impongono ai libanesi di abbandonare le proprie case interessano ora il 15,5% del territorio del Paese. L'Onu ha inoltre sottolineato l'aumento degli attacchi contro le strutture sanitarie durante il conflitto tra Israele e Hezbollah, con oltre 106 incidenti segnalati che hanno causato 57 morti e 158 feriti.
Hezbollah: “Razzi su un kibbutz in risposta alla violazione di Israele della tregua”
Il gruppo libanese Hezbollah ha dichiarato giovedì di aver lanciato razzi contro Israele in risposta alla "violazione" della tregua tra Stati Uniti e Iran, riporta Afp. La dichiarazione è giunta un giorno dopo che Hezbollah aveva affermato di avere il "diritto" di rispondere a una serie di attacchi israeliani che hanno colpito il Libano. "In risposta alla violazione dell'accordo di cessate il fuoco da parte del nemico", Hezbollah ha preso di mira il kibbutz israeliano di Manara, vicino al confine con il Libano, "con un lancio di razzi" nelle prime ore di giovedì, si legge in un comunicato di Hezbollah.
Trump: “Militari Usa in Iran fino all’accordo. Niente armi nucleari, Hormuz sarà aperto e sicuro”
“Tutte le navi, gli aerei e il personale militare statunitensi, dotati di munizioni, armi e quant’altro sia opportuno e necessario per inseguire e annientare un nemico già sostanzialmente indebolito, rimarranno sul posto in Iran e nelle zone circostanti fino a quando l’ACCORDO REALE raggiunto non sarà pienamente rispettato. Se per qualsiasi motivo ciò non dovesse avvenire, cosa altamente improbabile, allora l’operazione “Shootin’ Starts” sarà più grande e più forte di quanto chiunque abbia mai visto prima”. Il presidente Usa specifica: “È stato concordato molto tempo fa, e nonostante tutta la falsa retorica contraria: NESSUNA ARMA NUCLEARE, e lo Stretto di Hormuz SARÀ APERTO E SICURO”. E poi conclude: “Nel frattempo, il nostro grande esercito si sta riarmando e riposando in attesa della sua prossima conquista. L'AMERICA È TORNATA!” lo ha scritto Trump su Truth dopo la tregua con l'Iran.
Macron: tregua deve includere il Libano
Il cessate il fuoco in Medio Oriente deve includere il Libano per essere "credibile e duraturo": è il monito lanciato dal presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso di due distinti colloqui telefonici con il presidente Usa, Donald Trump e con il presidente iraniano, Massoud Pezeshkian. “Israele ha proposto di astenersi da attacchi in Libano durante le trattative” ha detto invece JD Vance, secondo quanto riporta Axios.
Pasdaran: fermo il traffico nello Stretto di Hormuz
Il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche dell'Iran ha affermato che il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz è diminuito drasticamente fino a fermarsi completamente, a seguito di quella che ha definito una violazione del cessate il fuoco israeliano in Libano. Lo riporta la Cnn. Secondo i dati di tracciamento navale di MarineTraffic, al momento non risultano navi in transito nello Stretto di Hormuz.
In Libano 254 morti e 1.165 feriti dopo i radi israeliani di ieri
Il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani in Libano di mercoledì è salito a 254 morti e 1.165 feriti. Lo riferisce Al Jazeera citando la Protezione civile libanese. “Questa volta è stato diverso perché hanno colpito senza preavviso. Hanno colpito molte regioni contemporaneamente. E hanno colpito duramente per causare danni, per infliggere dolore. Dolore, dolore, dolore. È una guerra senza regole. È una guerra senza limiti", lo ha detto il direttore della Croce Rossa libanese, Antoine Zoghbib
Onu: "Gli attacchi israeliani in Libano sono un grave pericolo per la pace"
Gli attacchi israeliani contro il Libano rappresentano un "grave pericolo" per il cessate il fuoco di due settimane tra Stati Uniti e Iran, ha avvertito il portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, come riporta Afp. "La prosecuzione dell'attività militare in Libano rappresenta un grave pericolo per il cessate il fuoco e per gli sforzi volti a una pace duratura e globale nella regione", ha affermato il portavoce in una dichiarazione, ribadendo l'appello per la cessazione immediata delle ostilità. Gli attacchi israeliani contro il Libano di mercoledì hanno causato la morte di 182 persone.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 9 aprile
La tregua annunciata da Usa e Iran vacilla dopo che Israele ha pesantemente bombardato il Libano causando morte e distruzione. Teheran anuncia che lo stretto di Hormuz è di nuovo chiuso. Onu: "Gli attacchi israeliani in Libano sono un grave pericolo per la pace".Trump minimizza e assicura: "Solo scaramucce, nostre forze in zona fino a vero accordo rispettato.