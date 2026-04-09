Iran, la guerra in diretta, delegati di Teheran oggi a Islamabad ma tregua in bilico. Israele bombarda il Libano: “Oltre 200 morti”. Chiuso Hormuz

“Tutte le navi, gli aerei e il personale militare statunitensi, dotati di munizioni, armi e quant’altro sia opportuno e necessario per inseguire e annientare un nemico già sostanzialmente indebolito, rimarranno sul posto in Iran e nelle zone circostanti fino a quando l’ACCORDO REALE raggiunto non sarà pienamente rispettato. Se per qualsiasi motivo ciò non dovesse avvenire, cosa altamente improbabile, allora l’operazione “Shootin’ Starts” sarà più grande e più forte di quanto chiunque abbia mai visto prima”. Il presidente Usa specifica: “È stato concordato molto tempo fa, e nonostante tutta la falsa retorica contraria: NESSUNA ARMA NUCLEARE, e lo Stretto di Hormuz SARÀ APERTO E SICURO”. E poi conclude: “Nel frattempo, il nostro grande esercito si sta riarmando e riposando in attesa della sua prossima conquista. L'AMERICA È TORNATA!” lo ha scritto Trump su Truth dopo la tregua con l'Iran.