Aggressioni sessuali a passanti e turiste tra le strade di Alghero, fermato giovane molestatore seriale

Il ragazzo collegato a diversi episodi denunciati nella cittadina in provincia di Sassari anche su una minorenne. Arrestato e posto ai domiciliari con braccialetto dopo un’indagine congiunta di polizia e carabinieri.

immagine di repertorio

Un giovane residente ad Alghero è stato arrestato nelle scorse ore con la grave accusa di violenza sessuale su più donne, tra cui una minorenne, dopo un'indagine congiunta di polizia e carabinieri, coordinata dalla Procura di Sassari, per fare luce su una serie di aggressioni sessuali in strada ai danni di giovani passanti e turiste avvenute negli ultimi mesi. Nei confronti dell’indagato e su richiesta dei pm, il gip ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

L’inchiesta era partita nel marzo scorso dopo un episodio denunciato da una minorenne vittima di un’aggressione sessuale con palpeggiamenti e insulti in strada. Secondo quanto raccontato dalla vittima e ricostruito dagli investigatori della Stazione dei Carabinieri di Alghero, il giovane avrebbe avvicinato la ragazza con una scusa sottraendole il telefono cellulare per poi compiere palpeggiamenti a sfondo sessuale.

Identificato delle immagini di videosorveglianza della zona, a suo cario era partita anche una perquisizione domiciliare, durante la quale sarebbero stati rinvenuti elementi ritenuti utili alle indagini come indumenti ritenuti compatibili con quelli utilizzati durante l’aggressione.

Indagando su di lui, però, gli investigatori sono riusciti a collegare il giovane anche a una serie di reati analoghi avvenuti nella nota cittadina costiera in provincia di Sassari tra la fine del 2025 e le scorse settimane, denuncianti sia ai carabinieri che alla polizia. Il modus operandi infatti era sempre lo stesso: si avvicinava alle vittime con una scusa e poi iniziava a molestarle, prima verbalmente e poi fisicamente con comportamenti di chiara connotazione sessuale come simulazione di atti di autoerotismo e palleggiamenti, e infine si allontanava rapidamente.

Tra gli ultimi casi ricondotti al giovane un’aggressione avvenuta lo scorso fine settimana ai danni di una turista coreana che si trovava in spiaggia. Attraverso le telecamere gli agenti della Polizia di Stato infatti erano riusciti a identificare nell’arrestato il presunto autore del reato e lo avevano denunciato all’autorità giudiziaria prima di scoprire che a suo carico risultavano numerose e recenti segnalazioni per reati specifici contro la persona e una indagine per il caso di marzo. Le indagini proseguono per verificare l’eventuale coinvolgimento del soggetto in ulteriori analoghi episodi non ancora denunciati.