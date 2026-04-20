Donna uccisa in strada con una coltellata alla gola: fermato ex compagno a Vignale Monferrato

Una 53enne, Loredana Ferrara, è stata uccisa a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria: sarebbe stata accoltellata alla gola dall’ex compagno di 57 anni, Silvio Gambetta, fermato dai carabinieri. Inutili i soccorsi del 118. I due erano entrambi podisti.

Loredana Ferrara

Una donna di 53 anni, Loredana Ferrara, è stata uccisa nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 20 aprile, a Vignale Monferrato, piccolo comune della provincia di Alessandria. L’aggressione è avvenuta intorno alle 18.30 in piazza Italia, nel cuore del paese, dove la vittima è stata colpita alla gola con un’arma da taglio mentre si trovava in strada.

Secondo le prime ricostruzioni, il fatto si sarebbe consumato davanti ad alcuni testimoni, che avrebbero assistito alla scena e parlato dell’intervento di un uomo. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è arrivata un’ambulanza medicalizzata del 118 partita da Casale Monferrato, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, rilevando diverse ferite alla gola.

Poco dopo sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Casale Monferrato, che hanno fermato un uomo di 57 anni, Silvio Gambetta. Dalle prime informazioni si tratterebbe dell’ex compagno e convivente della vittima.

Le indagini sono coordinate dalla procura di Vercelli, competente per territorio. Al momento non risultano denunce pregresse a carico dell’uomo nell’ambito dei protocolli di “codice rosso” per maltrattamenti o stalking.

Secondo quanto riportato da alcune testate locali, il rapporto tra i due sarebbe stato conflittuale e la donna avrebbe manifestato timore per le reazioni dell’uomo, soprattutto dopo la decisione, presa lo scorso inverno, di interrompere la relazione. Si tratta tuttavia di elementi ancora al vaglio degli investigatori.

Loredana Ferrara era un appassionata di podismo, conosciuta per la partecipazione a diverse corse, l’ultima è la Maratona per la pace, svoltasi recentemente. Lo stesso Gambetta è un runner molto noto al livello provinciale. Ha collezionato nella sua lunga carriera amatoriale oltre 900 vittorie.

Nel 2017 un articolo dell'edizione locale de La Stampa li ritraeva insieme sotto il titolo "Compagni nella vita e anche nel running vincono in coppia".