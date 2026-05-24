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Parigi, 17enne ucciso a coltellate in un campeggio: fermato un coetaneo, avrebbe agito per gelosia

Un diciassettenne francese è stato accoltellato a morte in un campeggio vicino a Parigi: arrestato un coetaneo, avrebbe agito per gelosia.
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A cura di Davide Falcioni
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Un ragazzo di 17 anni è stato ucciso a coltellate iri sera, intorno alle 19 e 40, all'interno del campeggio Le Parc de Paris a Villevaudé (Seine-et-Marne), in Francia. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell'ordine, due persone sono entrate nella struttura alla ricerca della vittima e, dopo averla colpita, si sono allontanate.

Immediatamente sono scattate le ricerche dei responsabili e nella notte la polizia ha rintracciato e arrestato un sospettato a Seine-Saint-Denis, individuato presso l'ospedale Jean-Verdier di Bondy mentre riceveva cure per una ferita all'avambraccio. L'indiziato, originario di Livry-Gargan, è stato trasferito in custodia cautelare.

Riguardo al fermo, un magistrato della procura di Meaux ha dichiarato all'AFP: "Un individuo che secondo ogni probabilità sarebbe l'autore del fendente mortale sferrato con l'arma bianca è stato successivamente arrestato a Seine-Saint-Denis; si tratta di un giovane, minorenne, anch'egli di 17 anni".

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In merito al possibile movente, la procura ha accennato alle primissime fasi dell'indagine, mantenendo il massimo riserbo sui dettagli. Il magistrato ha unicamente specificato che il reato sarebbe avvenuto nel contesto di una rivalità amorosa tra la vittima e l'autore, con una giovane donna al centro della vicenda. Il caso è attualmente affidato alla polizia giudiziaria.

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