Vasto incendio a Olbia, chiuso l’aeroporto Costa Smeralda: voli dirottati su Cagliari e Alghero

Un incendio divampato alle porte di Olbia ha provocato la chiusura temporanea dell’aeroporto Costa Smeralda e il dirottamento di alcuni voli su Cagliari e Alghero. Le fiamme sono partite vicino alla Statale 125, che è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.

Un vasto incendio scoppiato alle porte di Olbia ha costretto a limitare l'operatività dell'aeroporto Costa Smeralda, uno degli scali più trafficati della Sardegna in questi giorni di alta stagione. A causa della colonna di fumo sviluppatasi a pochi passi dalla pista, diversi voli in arrivo sono stati dirottati sugli aeroporti di Cagliari e Alghero, mentre i collegamenti in partenza hanno subito ritardi.

Lo scalo è stato formalmente chiuso fino alle 19 per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza, con i mezzi aerei impegnati nell'area dell'incendio. Le fiamme sono divampate nella zona di Padrongianus, a sud della città, vicino alla strada statale 125 Orientale sarda, che è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra il chilometro 308 e il chilometro 310.

Sul posto sono intervenuti due Canadair, due elicotteri decollati dalle basi di Limbara e Farcana, oltre alle squadre a terra della Forestale, dei vigili del fuoco e dei volontari. L'incendio, partito dalla strada, ha interessato circa cinque ettari di terreno ed è stato successivamente avviato alla fase di bonifica. Le operazioni sono coordinate dall'Ispettorato forestale di Tempio e dalla stazione di Olbia.

Quello di Olbia è solo uno dei numerosi roghi che hanno interessato la Sardegna nella giornata di oggi. Il Corpo forestale regionale è intervenuto su almeno sette incendi, con il supporto della flotta aerea. Le fiamme hanno interessato anche Narbolia e Morgongiori, nell'Oristanese, San Gavino, Escalaplano, Cabras e Uras.

Proprio a Uras un altro incendio ha provocato la chiusura temporanea della strada statale 131 Carlo Felice in entrambe le direzioni, con il traffico deviato sulla statale 126. La Protezione civile regionale ha inoltre confermato per domani un livello di pericolo elevato per gli incendi in diverse aree dell'isola, tra cui Campidano, Cagliaritano, Oristanese e la zona sud-orientale della Sardegna.