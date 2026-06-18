Atterraggio d’emergenza a Reggio Calabria: aeroporto chiuso e voli sospesi

Ultraleggero costretto a un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Reggio Calabria per un guasto al carrello. Nessun ferito a bordo ma tanti disagi per i passeggeri.

Paura a bordo dell'aereo ultraleggero che questa mattina a seguito di un malfunzionamento ha effettuato l'atterraggio di emergenza a Reggio Calabria. Il pilota ha quindi tentato un atterraggio di emergenza all'aeroporto dello Stretto Tito Minniti. La manovra è riuscita senza causare feriti, tuttavia l'operazione ha causato parecchi disagi ai viaggiatori a causa della sospensione delle attività nello scalo.

Secondo le ricostruzioni, la mattina di giovedì 18 giugno un aereo privato ha accusato alcune difficoltà mentre era in fase di avvicinamento all'aeroporto calabrese. Il carrello, infatti, non si sarebbe esteso nella maniera corretta. Il pilota ha quindi deciso di effettuare un atterraggio di emergenza al Minniti senza aprire il carrello.

Il tentativo è riuscito con successo e senza causare feriti tra i passeggeri a bordo. Tuttavia per poterlo effettuare è stato necessario chiudere temporaneamente l'aeroporto. La temporanea sospensione si è resa necessaria per motivi di sicurezza, e per consentire di effettuare i controlli prima di riprendere le normali attività in pista.

La sospensione dell'attività all'interno dello scalo ha causato non poche ripercussioni sui passeggeri dato che alcuni voli diretti su Reggio Calabria sono stati dirottati su altri aeroporti della regione, in particolare su quello di Lamezia Terme.

Sono almeno due i voli che non sono arrivati al Minniti, di cui uno operato dalla compagnia low cost Ryanair, mentre un altro il cui arrivo è previsto nel pomeriggio da Malpensa subirà dei ritardi.