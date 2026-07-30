Terremoto oggi a Reggio Calabria, scossa di magnitudo 3.5 con epicentro a Melicucco

Una scossa di terremoto si è verificata nella provincia di Reggio Calabria, con magnitudo 3.5 ed epicentro a Melicucco, alle 20:09 di oggi, 30 luglio; il sisma a 11 km di profondità.

L'epicentro del terremoto (foto Ingv)

Una scossa di terremoto è stata rilevata nella provincia di Reggio Calabria alle 20:09 di oggi, 30 luglio; i sismografi segnalano una magnitudo di 3.5 sulla scala Richter, l'epicentro è stato individuato nei pressi del comune di Melicucco, mentre la profondità stimata è di 11 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. Inizialmente l'Ingv, che ha diffuso la segnalazione su X (ex Twitter), ha stimato la magnitudo in un range compreso tra 3.6 e 4.1 Richter; pochi minuti dopo la stima più precisa, di 3.5 Richter.

Secondo le segnalazioni di diversi utenti sui social, la scossa è stata avvertita avvertita chiaramente dalla popolazione nell'area dell'epicentro e anche in vari comuni dei dintorni di Melicucco, tra cui Rosarno, Palmi, Polistena, Vibo Valentia e Nicotera. Non risultano feriti e non ci sarebbero stati danni di rilievo. Poco dopo, alle 20:14, c'è stata un'altra scossa, sempre nella Piana di Gioia Tauro, in Calabria: l'epicentro è stato localizzato a Feroleto della Chiesa, con profondità di 11 chilometri e magnitudo 2.6.