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Eruzione Etna, prolungato allarme rosso per il traffico aereo: voli dirottati e cancellati da e per Catania

Continua l’attività eruttiva dell’Etna. Voli cancellati e dirottati all’aeroporto di Catania. L’INGV segnala un’intensa emissione di cenere.
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A cura di Maria Neve Iervolino
L’Etna (Foto di Beatrice Barra /Fanpage)
L’Etna (Foto di Beatrice Barra /Fanpage)

Non si arresta l'attività eruttiva dell'Etna che ieri ha interrotto tutte le attività di volo serali e notturne per i voli in arrivo all'aeroporto di Catania. Anche questa mattina, 6 luglio, permane l’interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle ore 12. Lo segnala la società di gestione dell'aeroporto di Catania (Sac).

In queste ore è stato emesso per l'aeroporto di Catania un Notam, un avviso per l'aviazione civile, con validità stimata fino al 9 luglio a causa dei disagi provocati dall'Etna.

Già il 5 luglio era stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente alla nuvola aerea Sud-Ovest e l'ente aveva invitato i passeggeri a "non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo".

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L'emergenza sarebbe dovuta durare fino alle 5 di stamattina, ma anche oggi e almeno per le prossime ore, ma questa mattina sono stati cancellati i voli delle ore 6 per Bologna e Roma Fiumicino, operati rispettivamente da Wizz Aie e Ita. Anche le tratte per Torino, Milano Malpensa, Linate e Trapani previsti tra le ore 6.15 e le 8 sono stati cancellate.

A lanciare l'allarme rosso era stato ieri l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (IGNV) che attraverso l'Osservatorio Etneo aveva segnalato importante "attività stromboliana" con intensa emissione di cenere e un'altezza della nube vulcanica stimata a circa 4.500 m alla sommità. La nube di cenere, come aveva segnalato l'aeroporto, si sposta verso Sud-Sud-Est. Il fenomeno è in corso di osservazione attraverso le telecamere di sorveglianza.

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