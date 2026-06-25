Chiara Guerra uccisa dal nipote, l’autopsia: “Colpita con 42 coltellate”. Ladri nell’abitazione del 17enne

L’autopsia su Chiara Guerra ha stabilito che la professoressa 53enne è stata uccisa con 42 coltellate dal nipote 17enne: “L’ultimo colpo è stato inferto alla nuca”. Intanto ignoti hanno rubato gioielli nella casa della famiglia del ragazzo, posta sotto sequestro. I carabinieri al momento sembrano comunque escludere legami con l’omicidio.

La prof Chiara Guerra

Sono 42 le coltellate che hanno causato la morte di Chiara Guerra, la professoressa 53enne di San Stino di Livenza, nel Veneziano, uccisa dal nipote 17enne che ha confessato il delitto. È quanto emerso dall'autopsia terminata nella tarda serata di ieri, mercoledì 24 giugno, all'ospedale civile di Portogruaro, un esame durato oltre quattro ore e condotto dal medico legale Antonello Cirnelli, incaricato dalla Procura dei Minori di Trieste, con la presenza del consulente della difesa Alberto Furlanetto.

Sul contenuto completo della perizia resta il massimo riserbo, ma gli accertamenti hanno permesso di ricostruire la sequenza delle ferite inferte alla donna, colpita al collo, al torace e all'addome. Secondo quanto trapelato, l'ultimo colpo sarebbe stato inferto nella zona della nuca, con un ferita particolarmente grave.

L'esame è stato reso più complesso dalle condizioni del corpo, rimasto per oltre quattro giorni in acqua nel fiume Lemene e danneggiato anche dal tentativo di appiccare il fuoco, secondo gli investigatori forse per rendere più difficile l'identificazione e depistare le indagini.

Il 17enne, detenuto nel carcere minorile di Rovigo, aveva raccontato di aver ucciso la zia l'11 giugno nella legnaia della villetta, per poi trasportare il corpo coperto da un telo con una carriola e abbandonarlo vicino a un canale. L'arma, un coltello indicato dal ragazzo agli inquirenti, non è ancora stata recuperata dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Gli accertamenti medico-legali hanno comunque rilevato elementi compatibili con il racconto fornito dal giovane ai carabinieri e durante l'udienza di convalida davanti al Gip di Trieste.

Nel frattempo, a quasi due settimane dall'omicidio, la casa della famiglia del ragazzo è finita al centro di un nuovo episodio. Ignoti sono entrati nell'abitazione di via Don Milani, all'interno della tenuta dove si trovano sia la villetta di Chiara Guerra sia quella dei genitori del giovane. L'area era stata posta sotto sequestro dopo il delitto, ma i ladri sono riusciti comunque a superare il cancello e a entrare nell'edificio, dopo alcuni tentativi di forzare porte e finestre.

Una volta all'interno, i responsabili hanno cercato oggetti di valore e sono riusciti a portare via numerosi gioielli in oro lasciati dalla famiglia prima dell'apposizione dei sigilli. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica del furto e analizzando le immagini delle telecamere della zona per individuare i responsabili. Al momento, secondo le prime verifiche, non emergerebbero collegamenti tra il furto e l'omicidio: l'ipotesi prevalente è quella di un episodio separato.