San Stino di Livenza, uccide la zia a coltellate e poi butta il corpo nel fiume: 17enne ha confessato

Un 17enne è accusato di aver ucciso a coltellate la zia e di averne poi occultato il corpo nel fiume che scorre nei pressi dell’abitazione di famiglia a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Il ragazzo avrebbe confessato nel corso dell’interrogatorio, durato diverse ore durante la notte, dopo essere stato ascoltato dagli investigatori.

Un ragazzo di 17 anni è accusato di aver ucciso a coltellate la zia e di averne poi occultato il corpo nel fiume che scorre nei pressi dell’abitazione di famiglia. Il fatto è avvenuto a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. La vittima è stata ritrovata nel corso d’acqua vicino alla casa, mentre gli investigatori hanno immediatamente avviato i rilievi per ricostruire la dinamica del delitto.

Secondo quanto emerso, il giovane, cittadino italiano originario della stessa località veneta, è stato ascoltato per tutta la notte dagli investigatori. Nel corso dell’interrogatorio, condotto dal magistrato Carmelo Barbaro della Procura di Pordenone nelle prime fasi dell’inchiesta, il minore sarebbe stato messo di fronte agli elementi raccolti dagli inquirenti fino ad ammettere le proprie responsabilità.

La sua posizione è stata poi trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trieste, competente per territorio e per età dell’indagato, che compirà 18 anni nei prossimi mesi. Nel frattempo, sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri e il medico legale Antonello Cirnelli per i rilievi tecnici e gli accertamenti sulla causa della morte.

Gli investigatori stanno ora lavorando per definire con precisione cosa possa essere accaduto, dalle fasi dell’aggressione fino al tentativo di occultamento del cadavere delela donna nel fiume. Al momento, il movente non è stato ufficialmente chiarito, anche se tra le ipotesi al vaglio figurano gravi dissidi familiari. La posizione del minorenne resta ora all’esame dell’autorità giudiziaria minorile, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire ogni passaggio della vicenda.