Maxi blitz anti ‘ndrangheta all’alba di oggi: 79 arresti in Calabria, colpite le cosche De Stefano, Tegano e Condello

Numerose i reati contestati dalla direzione distrettuale antimafia ai 79 arrestati e destinatari delle ordinanze di custodia cautelare, di cui 73 in carcere e 6 ai domiciliari.

Un Maxi blitz contro la ‘ndrangheta in Calabria è scattato all’alba di oggi, martedì 14 luglio, con l’esecuzione di ben 79 arresti nei confronti di altrettante persone accusate a vario titolo di far parte delle cosche della ‘ndrangheta dei De Stefano, Tegano e Condello operanti nel Reggino. L’imponente operazione odierna, che ha coinvolto decine di uomini delle forze dell’ordine tra Carabinieri e Polizia di Stato, è scattata al termine di una delicata inchiesta antimafia coordinata dalla Dda di Reggio Calabria volta a smantellare le organizzazioni criminali operanti nella provincia di Reggio Calabria.

Numerose i reati contestati dalla direzione distrettuale antimafia ai 79 arrestati e destinatari delle ordinanze di custodia cautelare, di cui 73 in carcere e 6 ai domiciliari. Oltre all’associazione per delinquere di tipo mafioso, anche traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, rapina e porto e detenzione illegale di armi da fuoco.

Le indagini, andate avanti per mesi, infatti hanno cercato di fare luce su tutte le attività criminali delle cosche di ‘ndrangheta che applicavano un controllo ferreo del territorio e si erano infiltrate nel tessuto economico e sociale. Le indagini hanno ricostruito anche l’organigramma delle famiglie criminali e i ruoli all’interno delle cosche registrando numerose attività delittuose tra cui un lucroso traffico di droga ma anche ramificate estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori.