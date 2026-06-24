L’oroscopo di giovedì 25 giugno 2026: Scorpione e Cancro sentono come radar

C’è ancora un buon equilibrio nell’oroscopo di giovedì 25 giugno 2026 tra una Venere capricciosa ed esigente, e le emozioni forti ma instabili di Luna e Sole in segni d’acqua.

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Ariete

Sembra proprio che tu abbia un occhio clinico per le battute un po’ maliziose e per tutte quelle situazioni che possono essere facilmente fraintese. Mercurio è ancora contro e si prepara a congiungersi a Giove, quindi tutto ciò che è ambiguo, poco chiaro o suscettibile di interpretazioni differenti diventa per te una fonte inesauribile di divertimento. Con Venere a favore, infatti, il tuo lato goliardico prende decisamente il sopravvento. Potresti essere stato proprio tu a notare il curioso doppio senso nato durante una partita tra Portogallo e Congo, quando una grafica televisiva ha creato un piccolo imbarazzo tanto da spingere l’emittente a modificare le sigle identificative delle nazionali. Oggi il doppio senso ti diverte parecchio, ma ricorda che è un’arma affascinante solo se usata con moderazione.

Toro

Ci penserà oggi la Luna in opposizione a pungolarti un po’ e a toglierti da quel piccolo paradiso perfettamente organizzato che sei riuscito a costruirti grazie al tuo talento strategico. Con Mercurio e Marte a favore continui a essere quello che riesce a trovare comfort e praticità praticamente ovunque. L’esempio perfetto è quello del dirigente comunale diventato un caso nazionale per aver lavorato in smart working direttamente dai Caraibi. Ecco, tu oggi rischi di apparire un po’ troppo comodo o troppo sicuro della tua posizione. Nulla di grave, ma attenzione a non esagerare e soprattutto a non dare l’impressione di vivere in una realtà tutta tua.

Gemelli

Oggi vi concentrate su amore e dolcezza. Quello che all’apparenza potrebbe sembrare un argomento semplice assume invece sfumature molto più profonde. L’idea della compagnia, dello stare insieme e soprattutto della costruzione di un rapporto stabile diventa centrale. Con Venere a favore cresce il desiderio di guardare lontano e immaginare progetti condivisi. Vi colpisce particolarmente la notizia di Anne Hathaway che presto diventerà mamma, perché alcuni traguardi non nascono per caso ma richiedono visione, progettualità e desiderio di costruire qualcosa di importante. E voi, a giudicare dall’entusiasmo, avete già aperto l’agenda.

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Cancro

Questo è proprio il momento di cogliere al volo le occasioni e dare finalmente forma a quei desideri che sono rimasti nel cassetto troppo a lungo. Marte, Mercurio e soprattutto la Luna a favore ti sostengono con forza e convinzione. Ti vedo già seguire l’esempio di Pupo che ha deciso di conseguire la maturità a settant’anni, trasformando questo traguardo in una soddisfazione personale e profonda. Non si parla di immagine o di apparenza, ma di sostanza, crescita e realizzazione autentica. Oggi conta tutto ciò che arricchisce davvero la tua vita.

Leone

Non è detto che tutti i progetti e tutte le idee che ti stanno particolarmente a cuore possano arrivare immediatamente al traguardo. Venere nel tuo segno ti regala entusiasmo, ambizione e voglia di realizzazione, ma la Luna storta e Marte in quadratura ti ricordano che ogni percorso richiede anche una selezione accurata delle priorità. Il riferimento più calzante è quello del Castello delle Cerimonie che, dopo anni di successi e grandi festeggiamenti, chiude definitivamente i battenti. A volte anche ciò che sembra eterno deve lasciare spazio a qualcosa di nuovo. Oggi il tuo compito è capire cosa merita davvero energie e attenzione e cosa invece può essere lasciato andare.

Vergine

Per te oggi tutto ruota attorno a concetti come giustizia, correttezza e responsabilità. Con Mercurio, Marte e la Luna a favore hai una visione lucidissima di ciò che ritieni giusto e di quali siano i comportamenti che meritano rispetto. Diventi particolarmente sensibile alle questioni etiche e ai temi che riguardano il bene comune. Potresti essere stata proprio tu a ispirare una decisione come quella adottata in Argentina, dove alcuni genitori che non pagano il mantenimento ai figli sono stati esclusi dagli stadi durante i Mondiali. Tu hai questa capacità: guardare oltre il singolo caso e valutare il significato più profondo delle azioni. Oggi il tuo senso civico raggiunge livelli davvero altissimi.

Bilancia

Con te oggi si ragiona soltanto con il cuore, con le emozioni e con quel buon senso che nasce direttamente dai sentimenti. Inutile cercare spiegazioni troppo razionali perché hai le idee chiarissime e, soprattutto, un istinto che prevale su tutto ciò che agli altri può sembrare più logico e concreto. Questo è proprio l’effetto di Venere a favore, che ti porta a seguire ciò che senti autenticamente senza lasciarti influenzare troppo dai giudizi esterni. Un po’ come ha fatto Doku, il talento della nazionale belga, che ha deciso di lasciare i Mondiali per assistere alla nascita del suo primo figlio, ignorando completamente le polemiche. Tu oggi sai perfettamente cosa conta davvero e non hai alcuna intenzione di farti distrarre dal rumore di fondo.

Scorpione

Non è che tu debba rivoluzionare il guardaroba o prenotare un makeover completo, ma questa potrebbe essere la giornata giusta per concederti qualche piccola soddisfazione. Venere storta e Marte in opposizione non ti fanno sentire particolarmente brillante e, soprattutto, non ti restituiscono quell'immagine di te che vorresti vedere riflessa nello specchio. Per fortuna oggi la Luna ti offre uno slancio importante e ti invita a partire dalle basi. Proprio come il grande progetto di restyling della Stazione Centrale di Milano, che punta a valorizzare ancora di più le sue caratteristiche storiche e funzionali. Anche tu puoi iniziare da piccoli miglioramenti che, nel tempo, faranno una grande differenza.

Sagittario

Sei pronto a dare il massimo e soprattutto a desiderare le cose in grande. Il fermento che senti dentro è lo stesso che si respirava durante la grande festa di San Giovanni a Torino, in Piazza Vittorio, un evento capace di trasformarsi in una sorta di piccolo Coachella sulle rive del Po. L’entusiasmo, la carica e la tua visione positiva del futuro ti rendono una delle persone più coinvolgenti dello zodiaco. Venere a favore fa letteralmente raddoppiare il tuo cuore, rende i tuoi abbracci più calorosi e la tua voglia di condividere assolutamente contagiosa. Nessuno riesce a resistere al tuo entusiasmo.

Capricorno

Oggi farai tranquillamente spallucce davanti a tutto ciò che riguarda mode, tendenze e dettagli di attualità. Con la Luna a favore ritrovi quel tuo equilibrio personale che ti permette di selezionare soltanto ciò che conta davvero. Poco importa se non conosci il super tifoso turco Udi Neco, diventato una vera celebrità sui social. Tu oggi preferisci concentrarti sulle cose che conosci bene, che ti fanno stare tranquillo e che non richiedono inutili sforzi mentali. Ritrovare questa leggerezza, per uno come te che tende sempre a controllare tutto, è già una piccola conquista.

Acquario

Oggi sbuffi parecchio. Il caldo, il traffico, le code, le persone lente, le complicazioni: tutto sembra diventare un piccolo fastidio esistenziale. La Luna, Venere e Marte si mettono d’impegno per farti reagire a qualsiasi stimolo con una certa insofferenza. Ti vedo già pronto a tenere una conferenza di tre ore sul fatto che una colazione composta da due cappuccini e due brioche possa arrivare a costare diciotto euro a Milano. Il problema è che hai bisogno di serenità assoluta e che nessuno osi contraddirti. Peccato che il mondo difficilmente collaborerà. Meglio abbassare leggermente le aspettative e concederti qualche pausa strategica.

Pesci

Che dire, miei cari, oggi potete tirare fuori tutto il vostro sex appeal. Quello più magnetico, seducente e anche leggermente sfacciato, lasciando per un attimo da parte la vostra consueta delicatezza. La Luna e Marte a favore vi regalano una carica irresistibile che vi spinge a seguire l’istinto senza troppe esitazioni. Vi vedo già passeggiare per le strade di Milano durante i casting della Fashion Week Uomo, circondati da modelli, creatività e voglia di mettersi in gioco. Oggi lasciarsi guidare dall’emozione non è soltanto concesso: è praticamente consigliato. E se c’è una stagione che vi appartiene più di tutte, questa è decisamente quella dell’amore.