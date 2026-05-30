Attualità
video suggerito
video suggerito

Ucciso dall’ex compagno della figlia a Porcia, Marius Dorobantu la stava difendendo dalle bottigliate

Marius Adrian Dorobantu è stato ucciso, probabilmente con un frammento di vetro di una bottiglia, dall’ex compagno della figlia. L’uomo, 59 anni, era intervenuto per difenderla da un’aggressione dopo una lite. La donna, secondo quanto ricostruito, aveva deciso di interrompere la loro relazione a causa dei maltrattamenti subiti.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
Avatar autore
A cura di Gabriella Mazzeo
Marius Adrian Dorobantu
Marius Adrian Dorobantu

Era intervenuto per difendere la figlia dopo una lite di coppia esplosa davanti alla sua abitazione: Marius Adrian Dorobantu è stato accoltellato e ferito mortalmente dall'ex compagno della figlia, Fabrizio Barberini. I fatti si sono verificati davanti all'abitazione di via Zuccolo a Porcia.

Secondo quanto emerso, la donna era stata colpita poco prima dell'intervento del padre da una bottigliata sferrata dall'ex compagno. Mentre Dorobantu cercava di difenderla, la donna era riuscita a scappare e a lanciare l'allarme alle forze dell'ordine dal bagno di casa.

L'uomo si era presentato davanti casa per chiarire con la figlia della vittima alcuni aspetti della loro separazione e il confronto era presto degenerato in una violenta lite. Il papà della donna era intervenuto nel tentativo di aiutare la figlia, colpita con una bottigliata, ed è stato ferito mortalmente, forse con un pezzo di vetro e dei sassi. Gravissime le lesioni riportate: nonostante la corsa in ospedale, il 59enne è deceduto poco dopo. Prima del trasporto nel nosocomio, la vittima avrebbe dichiarato di aver ferito l'aggressore per legittima difesa.

Leggi anche
Pordenone: padre difende la figlia che litiga con l'ex 51enne, ucciso a bottigliate a Porcia

Ai microfoni della Tgr Rai Fvg, l'avvocata Laura Presot, che segue la vicenda, ha affermato che il contesto nel quale è avvenuto il delitto è di maltrattamenti protatti nel tempo nei confronti della donna. Per questo motivo, secondo Presot, non si sarebbe trattato di un reato d'impeto. Secondo la legale, la donna aveva deciso di interrompere la relazione dopo anni di maltrattamenti senza però aver presentato denuncia. La coppia ha 3 figli minorenni. Il killer lavorava come operaio in un'azienda della zona e sono in corso gli accertamenti per ricostruire con maggiore efficacia il contesto e la dinamica dell'aggressione e del conseguente omicidio avvenuto a Porcia nella giornata di ieri, venerdì 29 maggio.

Immagine
Live
Guerra
in Iran
Casa Bianca: "Trump accetterà accordo con Teheran solo se rispetterà le sue linee rosse"
"Se la guerra USA- Iran contagia il Mar Rosso, per Italia crisi senza precedenti": l'allarme dell'analista Dentice
Usa riducono impegno militare in Europa e nella Nato: Pentagono riduce da 4 a 3 le Brigate nel Vecchio Continente
La guerra in Iran fa schizzare i prezzi: l'inflazione sale al 2,7%, cresce anche il carrello della spesa
Non abbiamo ancora capito che per la Cina Taiwan è molto più importante della guerra in Iran
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views