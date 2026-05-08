Operaio 50enne cade dal tetto e muore: era impegnato nel costruzione del nuovo supermercato Lidl a Martellago

un operaio di 50 anni è morto dopo una caduta dal tetto durante i lavori di impermeabilizzazione nel cantiere del nuovo supermercato di Lidl di Maerne di Martellago, nel Veneziano. Inutili i soccorsi del 118 e il trasporto d’urgenza a Mestre.

immagine di repertorio

La frazione Maerne nel comune di Martellago, nel Veneziano, è stata teatro ieri pomeriggio, 7 maggio, di un’altra morte sul lavoro nel settore edile: vittima un operaio di cinquant’anni che ha perso la vita all’ospedale dell’Angelo di Mestre, dove era stato trasportato in condizioni disperate dopo una caduta avvenuta sul cantiere dove era impegnato.

L’uomo stava operando sulla copertura del nuovo supermercato Lidl di via Circonvallazione, in particolare si trattava di lavori di impermeabilizzazione per conto di una ditta specializzata. Intorno alle 10 del mattino, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è precipitato da un’altezza di circa quattro metri, finendo violentemente al suolo sotto gli occhi dei colleghi presenti in cantiere.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: sul posto sono arrivati ambulanza e automedica del Suem 118. Le condizioni dell’operaio sono apparse da subito gravissime, con un politrauma esteso che ha richiesto lunghe manovre di stabilizzazione direttamente in cantiere. Dopo oltre un’ora di interventi, lo sfortunato è stato trasportato in codice rosso verso l’ospedale di Mestre. I sanitari hanno tentato ogni possibile intervento, compresa la rianimazione e l’intubazione d’urgenza, ma il quadro clinico è rapidamente peggiorato fino al decesso avvenuto nel primo pomeriggio.

Parallelamente sono scattati gli accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Mestre e dello Spisal dell’Ulss 3, intervenuti per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area del tetto, subito interdetta ai lavori. L’obiettivo delle indagini è chiarire la dinamica della caduta e verificare il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere.

L’operaio lavorava per un’azienda in appalto diretto con la catena della grande distribuzione, incaricata della posa delle guaine di copertura. Una circostanza che ora entra nel fascicolo aperto sull’infortunio mortale.