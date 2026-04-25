Supermercati aperti oggi 25 aprile 2026: da Conad a Lidl, la lista completa per la Festa della Liberazione

Quali sono i supermercati che hanno deciso di tenere i punti vendita aperti per i consumatori anche oggi 25 aprile, Festa della Liberazione.

Oggi, sabato 25 aprile 2026, è la Festa della Liberazione, la giornata nazionale che celebra la liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Capitando la festività di sabato già tanti uffici sono chiusi, ma al tempo stesso anche altre attività normalmente aperte nel weekend abbassano le serrande per il giorno rosso sul calendario. E tra queste attività ci sono, come succede anche per altre festività, i supermercati. Dove sarà possibile fare la spesa oggi nonostante la festa?

Non esiste una regola precisa per le aperture e chiusure dei negozi, per cui tutto dipende dalle singole catene, ma sicuramente molte di queste garantiscono il servizio restando aperte nonostante la festa.

Per orientarsi al meglio è bene sempre controllare gli orari di apertura e chiusura dei supermercati sui loro siti: facendo questo vediamo che, ad esempio, la catena di supermercati Esselunga garantisce il 25 aprile l’apertura con orario continuato, a parte qualche eccezione a livello locale. La catena Conad spiega che molti punti vendita in molte regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Marche, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Puglia, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Liguria, Piemonte, Umbria e Sardegna) resteranno aperti con orari dedicati.

Stesso discorso per Carrefour che garantisce orari per lo più continuati per il 25 aprile. Anche Lidl resta aperta, come per altre catene gli orari dei singoli punti vendita potrebbero però variare rispetto agli altri giorni.

I punti vendita Pam/Pam Panorama dovrebbero essere aperti oggi con orario continuato dalle 8 alle 22. Regolarmente aperti anche i negozi Crai, con possibili chiusure temporanee a ora di pranzo. Aperti oggi anche i negozi MD.

Casa Coop invece fa una scelta diversa e in vista del 25 aprile (così anche per la festa dei lavoratori del primo maggio) abbassa le serrande di gran parte dei suoi supermercati.

In ogni caso, per essere sicuri di non arrivare davanti al supermercato e trovarlo chiuso, il consiglio per i giorni festivi è sempre quello di controllare i dettagli del singolo punto vendita che ci interessa.