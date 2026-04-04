Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2026: da Coop ed Esselunga a Lidl, la lista completa
Sono tanti i supermercati che resteranno aperti a Pasqua e Pasquetta 2026 in Italia. Molte catene della grande distribuzione infatti hanno deciso di tenere aperti i propri punti vendita per questo weekend lungo di domenica 5 aprile e lunedì 6 aprile dando la possibilità ai ritardatari di poter effettuare le ultime compere pasquali per i pranzi di domenica e lunedì. C’è chi aprirà però solo mezza giornata e solo a Pasqua o a Pasquetta e chi invece continuerà l’attività come un normale giorno feriale. Per questo è sempre consigliabile controllare gli orari di apertura dei supermercati che possono variare significativamente.
Dalla Coop all’Esselunga passando per Carrefour e Lidl, la lista dei supermercati che resteranno aperti a Pasqua e Pasquetta e lunga. Ecco l’elenco dei punti vendita aperti il 5 e 6 aprile per ogni singola catena della grande distribuzione:
- Aldi: La catena tedesca Aldi ha deciso di chiudere tutti i propri supermercati a Pasqua mentre al contrario i punti vendita resteranno aperti a Pasquetta ma effettuando l’orario domenicale
- Bennet – I supermercati Bennett invece non avranno orari comuni: alcuni punti vendita hanno scelto di restare chiusi a Pasqua prevedendo invece un’apertura Speciale per lunedì 06 aprile, altri invece esterno aperti sia a Pasqua che Pasquetta Per verificare gli orari di ogni negozio è possibile comunque consultare questo link.
- Carrefour – I supermercati Carrefour adottano una politica flessibile con aperture che variano a seconda della regione e della città. Per questo motivo, è sempre consigliabile consultare il sito ufficiale per verificare gli orari specifici.
- Conad – La catena della grande distribuzione italiana ha predisposto apertura mirate a Pasqua e Pasquetta 2026 per coprire capillarmente il territorio. “Molti dei nostri punti vendita in Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto e in molte altre regioni resteranno aperti con orari dedicati” spiegano. Per sapere gli orai precisi è possibile consultare la mappa interattiva dedicata a questo link.
- Coop – Anche Coop lascia liberta decisione ai singoli punti vendita su eventuali aperture a Pasqua e Pasquetta 2026 ma per i punti vendita che resteranno aperti gli orari subiranno della variazioni. Per conoscere gli orari nel dettaglio è possibile utilizzare l'apposito strumento di ricerca.
- Esselunga – La catena di supermercati Esselunga prevede in generale la chiusura dei punti vendita per domenica 5 aprile 2026 e apertura straordinaria a Pasquetta con orario 08:00 – 20:00 ma è necessario sempre consultare gli orari di chiusura per ogni singolo negozio.
- Famila – Famila prevede aperture straordinarie dei propri punti vendita per Pasqua e Pasquetta in base alle regioni, per questo è necessario consultare l’elenco delle aperture straordinarie
- Il Gigante – I supermercati della catena Il Gigante saranno aperti in molti casi sia a Pasqua che a Pasquetta ma con orari ridotti. Non mancheranno alcune chiusure di punti vendita in uno o in entrambi i giorni festivi.
- Lidl – I punti vendita della Lidl saranno generalmente chiusi a Pasqua mentre le aperture straordinarie per lunedì 6 aprile variano in base alla zona e al punto vendita ed è necessario consultare gli orari sul sito ufficiale.
- Md – Md non ha comunicato le aperture straordinarie per Pasqua dunque è fondamentale controllare gli orari specifici del singolo punto vendita tramite il sito ufficiale, perché potrebbero esserci variazioni.
- Pam – Pam non ha comunicato orari di aperture straordinarie per il 5 e il 6 aprile. È possibile dunque trovare maggiori dettagli nella sezione dedicata del sito ufficiale.
- Penny Market – Tutti i supermercati del gruppo rimarranno chiusi a Pasqua mentre la maggior parte apriranno Pasquetta ma con orari ridotti o comunque festivi