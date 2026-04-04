Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2026: da Coop ed Esselunga a Lidl, la lista completa

Quali sono i supermercati che hanno deciso di tenere i punti vendita aperti per i consumatori anche nei giorni delle festività pasquali di domenica 5 aprile e lunedì 6 aprile. Dalla Coop all’Esselunga passando per Carrefour e Lidl, la lista dei supermercati che resteranno aperti a Pasqua e Pasquetta.

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Sono tanti i supermercati che resteranno aperti a Pasqua e Pasquetta 2026 in Italia. Molte catene della grande distribuzione infatti hanno deciso di tenere aperti i propri punti vendita per questo weekend lungo di domenica 5 aprile e lunedì 6 aprile dando la possibilità ai ritardatari di poter effettuare le ultime compere pasquali per i pranzi di domenica e lunedì. C’è chi aprirà però solo mezza giornata e solo a Pasqua o a Pasquetta e chi invece continuerà l’attività come un normale giorno feriale. Per questo è sempre consigliabile controllare gli orari di apertura dei supermercati che possono variare significativamente.

Dalla Coop all’Esselunga passando per Carrefour e Lidl, la lista dei supermercati che resteranno aperti a Pasqua e Pasquetta e lunga. Ecco l’elenco dei punti vendita aperti il 5 e 6 aprile per ogni singola catena della grande distribuzione: