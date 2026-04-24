Festa della Liberazione 2026, le frasi e citazioni sulla Resistenza più belle per il 25 aprile

Il 25 aprile si festeggia la Festa della Liberazione dal nazifascismo: la data rappresenta il proclama dell’insurrezione generale dal Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia. Ecco una selezione di frasi e citazioni celebri sulla libertà e sulla Resistenza.

La Liberazione a Torino nel 1945 (LaPresse)

Il 25 aprile si festeggia la Festa della Liberazione, e segna la liberazione dell'Italia dal nazifascismo, avvenuta nel 1945, grazie ai partigiani e agli Alleati. Una data che non segna la fine della Seconda Guerra Mondiale, per il nostro Paese, ma fu proclamata l'insurrezione generale dal Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI). Fu il giorno in cui il Comitato ordinò di attaccare i presidi fascisti e tedeschi, imponendo la resa qualche giorno prima dell'arrivo delle truppe alleate. L'insurrezione fu lanciato con il proclama "Arrendersi o perire!" lanciato da Sandro Pertini, che sarebbe diventato Presidente della Repubblica, dai microfoni di Radio Milano Libertà.

In quei giorni alcune tra le principali città italiane del Nord, come Milano, Torino e Genova furono liberate dai partigiani. Il 22 aprile del 1946, su proposta dell'allora Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, il principe e luogotenente del Regno d'Italia Umberto II di Savoia emanò il decreto legislativo con Disposizioni in materia di ricorrenze festive che recitava: "A celebrazione della totale liberazione del territorio italiano, il 25 aprile 1946 è dichiarato festa nazionale". La data venne istituzionalizzata stabilmente come giorno festivo pochi anni dopo, nel 1949, insieme alla festa del 2 giugno. Ecco alcune frasi e citazioni celebri sulla libertà e sulla Resistenza, per ricordare questa data fondamentale per la repubblica italiana e per gli italiani tutti.

Buona Festa della Liberazione 2026, le frasi sulla libertà più belle da mandare per il 25 aprile

La Liberazione a Milano – LaPresse

"Buon 25 aprile. A chi ha lottato, a chi ancora crede nel valore della libertà e a chi non smette mai di difenderla"

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"Oggi festeggiamo il coraggio di chi ha detto ‘no'. Buona Festa della Liberazione!"

"La libertà è il bene più prezioso. Buona festa del 25 aprile a tutti noi che respiriamo aria libera grazie a chi è venuto prima"

"Il 25 aprile è il giorno della speranza che si è fatta realtà. Che questo vento di libertà continui a soffiare forte nelle nostre scelte quotidiane"

"La libertà è un fiore che va innaffiato ogni giorno con la memoria e l'impegno. Buon 25 aprile"

"Non c'è futuro senza memoria. Onoriamo il passato vivendo con coraggio il presente. Buona Liberazione"

Le citazioni celebri sulla libertà per la Festa della Liberazione

"La libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per vent’anni" (Pietro Calamandrei)

"Sulla libertà bisogna vigilare, dando il proprio contributo alla vita politica" (Pietro Calamandrei)

"Non può esservi vera libertà senza giustizia sociale e non si avrà mai vera giustizia sociale senza libertà" (Sandro Pertini)

"Essere liberi non significa solo rompere le proprie catene, ma vivere in modo da rispettare e valorizzare la libertà degli altri" (Nelson Mandela)

"Non vi può essere vera libertà senza la possibilità di sbagliare, di dubitare e di opporsi alla verità imposta dall'alto" (Ignazio Silone)

"Chi non lotta per la libertà non è un uomo libero, è solo un servo che aspetta il suo turno per essere incatenato" (Beppe Fenoglio)

"Un popolo istruito è un popolo difficile da dominare; la cultura è la prima forma di vera resistenza" (Ada Gobetti)

"Nessuno è libero se non lo siamo tutti. La libertà individuale finisce dove inizia l'ingiustizia verso il prossimo" (Tina Anselmi)

"La libertà non è stare sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone, la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione" (Giorgio Gaber)