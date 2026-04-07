Oroscopo 8 aprile 2026, le previsioni di oggi segno per segno: Marte lascia i Pesci

La Luna si divide tra Sagittario e Capricorno nell’oroscopo di mercoledì 8 aprile 2026. Nel pomeriggio diventa sempre più forte l’amore dei segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno).

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Ariete

La situazione oggi è davvero particolare, caro Ariete. Ti senti carico di energie, di voglia di fare, hai tanto desiderio di guadagni e di attività pratiche e concrete, ma con la Luna storta non ti sarà sempre facile comprendere che cosa sia giusto e che cosa no. Insomma, le tue idee bizzarre scavalcano un po' il senso dell'etica. Non vorrei esagerassi come la società che assumeva ladri referenziati per rubare automobili, dando in cambio uno stipendio, giorni di riposo e anche ferie retribuite. Insomma, se ti viene un'idea geniale, prima parlane con un commercialista e un avvocato.

Toro

Dato che l'amore che circola nelle tue vene è davvero tantissimo, anche oggi, caro Torone, e soprattutto pronto ad aumentare grazie alla Luna a favore nel pomeriggio, credi proprio sia giusto condividerne un po'. Non ci sarà persona nel tuo raggio d'azione che resterà senza un bacio, un abbraccio o un bel sorrisone da parte tua. Sei come Bianca Balti, che a Milano firma dal notaio per la sua fondazione "Mind Your Cancer", per aiutare persone che stanno vivendo lo stesso periodo difficile che ha recentemente vissuto lei.

Gemelli

La bella notizia, caro Gemelli, è che questo è l'ultimo giorno ufficiale con Marte a sfavore, ma la brutta notizia è che soprattutto nella mattinata ci si mette anche la Luna a renderti impaziente, insofferente e molto antipatico. La cosa migliore che ti possa capitare è schiacciare un pisolino quando non dovresti, come il senatore Lotito, fotografato in un sonnellino post-pranzo proprio da Renzi.

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Cancro

Goditi le prime ore della giornata, caro Cancro, perché poi si partirà con la Luna storta e ci si avvicinerà sempre di più a Marte, che passa a tuo sfavore. In realtà sarà a tuo sfavore da domani, ma tu già lo senti. Questo significa che di energie non ne vuoi sapere e sarai molto tentato di incrociare le braccia e silenziarti per un po'. In fondo, se anche il British Council, scuola simbolo dell'insegnamento dell'inglese, ha chiuso dopo 80 anni di attività, puoi farlo anche tu.

Leone

Con la Luna a tuo favore, ma Venere che ti rende malandrino e dispettoso, non vedi l'ora di accogliere tutte le confidenze più piccanti delle persone che ti stanno intorno. Se c'è una cosa che non sopporti, è il perfezionismo, soprattutto nelle relazioni d'amore. Quindi sei felice di sentire che qualcuno, come te, sgarra. Quasi quasi anche tu vuoi telefonare all'artista Maurizio Cattelan, che ha attivato una hotline per confessare a lui direttamente i propri peccati.

Vergine

La tua giornata è perfettamente divisa in due, oggi. La mattina, ancora un po' di frustrazione per quello che non riesci a fare, mentre il pomeriggio porta una rivalutazione delle tue capacità di amare ed essere amata, sulle quali, effettivamente, grazie a Venere, sarai imbattibile. Ad esempio, anche i robot che sembrano in questo periodo essere insostituibili, si è scoperto che non sanno piegare il bucato.

Bilancia

Sarai proprio arrabbiata, cara Bilancia, soprattutto nel pomeriggio, con la Luna storta che si somma a Giove e Saturno a sfavore e annusando già l'arrivo di Marte in una posizione innervosente. Insomma, ti senti proprio come prima di esplodere di rabbia. Ti fa tenerezza, ma capisci perfettamente le emozioni del bambino che, lasciato a scuola dalla mamma, non è entrato, bensì è andato a rapinare un ufficio postale a Biella con un'arma giocattolo.

Scorpione

Con Mercurio a tuo favore, mentre Venere non sembra proprio rafforzare il tuo fascino, dovrai tenerti pronto ad ironizzare su te stesso in modo dissacrante, giocoso e auto-ironico. È possibile, infatti, che le cose non vadano esattamente come tu le avevi previste, soprattutto dal punto di vista della tua immagine pubblica. Però l'ingegno a tuo favore ti permetterà di riderne su e apparire ancora più affascinante, un po' come hanno riso gli astronauti di Artemis 2, che proprio mentre stavano per passare vicino alla Luna si sono visti rubare la scena da un barattolo di Nutella che galleggiava a bordo.

Sagittario

La Luna, ancora nel tuo segno zodiacale, questa mattina deve averti insegnato oramai indiscutibilmente quanto la vera identità delle cose e delle persone sia spesso nascosta da uno strato più burbero o più insignificante. Insomma, dovresti aver imparato oggi, soprattutto, ad andare molto oltre le apparenze. Ha avuto fiuto, per esempio, un operaio della Fiat di Torino che, nel 1975, comprò un quadro di Gauguin per 22 milioni di lire all'asta degli oggetti smarriti delle ferrovie. Lo tenne in cucina, ma adesso vale una fortuna.

Capricorno

Con Venere e anche la Luna nel tuo segno zodiacale dal pomeriggio, caro Capricorno, la tua voglia di amore sconfinato sarà incontenibile. In fondo, non ti interessa nemmeno poi tanto che l'amore che provi sia coerente, consolidato e reale. Sei come Valeria Marini, che la notte ritiene di chattare con il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, parlando di filosofia.

Acquario

Questa Venere in quadratura, mentre la Luna ti coglie alle spalle, potrebbe farti un po' perdere la realtà dei piaceri più veri. Insomma, per colpa di Venere le risate saranno meno di gusto, così come i pranzi o le serate goliardiche con gli amici: tutto un po' più trattenuto. Quando leggi che una statistica dice che una persona su tre scatta le foto al cibo, ma poi non lo mangia, pensi che sia proprio sprecato. E questa considerazione forse vale anche per qualcuno dei tuoi momenti di socialità.

Pesci

Marte sta per abbandonarti, caro Pesci, e tu senti di aver dato abbastanza quanto a prestanza fisica, sport, attività energiche e voglia di metterti in gioco. Adesso, già dal pomeriggio, inizi a prepararti a un sano periodo di calma e relax. Hai letto della pillola dello sport che mima l'esercizio fisico e, intanto, contrasta la depressione. Ti sembra un ottimo sostituto di Marte che sta per abbandonarti.