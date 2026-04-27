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Catania, cadavere avvolto in un lenzuolo trovato in strada: si indaga per omicidio per il 66enne Giuseppe Florio

Giuseppe Florio, 66 anni, è stato trovato morto e avvolto in un lenzuolo a bordo strada nel Catanese. L’uomo sarebbe stato ucciso a coltellate e poi la sua automobile è stata data alle fiamme.
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A cura di Gabriella Mazzeo
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Immagine di repertorio.
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È stato trovato morto al lato di una strada di campagna del Catanese Giuseppe Florio, 66enne incensurato originario della provincia di Messina. L'uomo è stato trovato senza vita nella giornata del 26 aprile in una strada di campagna, avvolto in lenzuola e sacchi di plastica. Il cadavere era stato abbandonato nei pressi della provinciale 81 a Mitogio, frazione di Castiglione di Sicilia. Sul corpo del 66enne vi erano diversi segni di armi da taglio.

Un passante ha lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Randazzo, del nucleo radiomobile e della scientifica. Le ferite da arma da taglio sono state trovate sul volto e sull'addome, mentre poco lontano dalla salma del 66enne è stata trovata anche la sua automobile carbonizzata.

Chi indaga sta scavando nella vita di Florio, che risulta incensurato e che, secondo i familiari che in queste ore sono stati ascoltati, non aveva nemici. Si effettuano rilievi anche sull'automobile dell'uomo, carbonizzata da ignoti. Sarà eseguita l'autopsia sul cadavere dell'uomo: l'esame dovrà chiarire quando e come è morto il 66enne. Secondo le prime informazioni disponibili, l'uomo sarebbe stato ucciso a coltellate, poi avvolto in un lenzuolo e gettato al lato della strada.

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L'automobile sarebbe stata data alle fiamme in un tentativo di occultamento del corpo e depistaggio delle indagini non riuscito. Al vaglio ci sono tutte le piste possibili, anche se la più accreditata è quella di omicidio. Il movente resta sconosciuto, così come i killer sui quali si continua a indagare. Per il momento, gli investigatori stanno ascoltando la versione dei fatti di familiari e conoscenti in attesa dei risultati dell'autopsia, che potranno chiarire con maggiore certezza la dinamica del possibile delitto. Le indagini sono ancora nella loro fase iniziale.

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