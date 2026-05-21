Lucia Riello muore improvvisamente durante esame di coronarografia: si indaga per omicidio colposo a Padova

Sull’improvvisa morte della 73enne padovana la procura ha aperto un fascicolo di indagine per l’omicidio colposo disponendo l’autopsia sulla salma e il sequestro della cartella clinica. Contemporaneamente aperta un’indagine interna anche da parte dell’Ulss.

Sarà l'autopsia a stabilire l'esatta causa di morte di Lucia Riello commercialista Padovana di 73 anni morta improvvisamente all'ospedale di Piove di Sacco dove si era appena sottoposta a un esame di coronarografia. Sull'improvviso decesso della donna la procura di Pavia Infatti ha deciso di aprire un fascicolo di indagine per accertare i fatti disponendo l'esame autoptico sulla salma della 73enne.

Il decesso della donna risale alla mattinata di martedì scorso 19 gennaio, quando la signora si è sentita improvvisamente male poco dopo essersi sottoposta all'esame radiologico mininvasivo che permette di visualizzare direttamente le coronarie. Una procedura che viene eseguita spesso e considerata non particolarmente pericolosa per individuare eventuali problematiche coronarie e che prevede un'iniezione di un mezzo di contrasto attraverso un catetere per individuare ostruzioni o placche.

Lucia Riello aveva programmato da tempo l'esame e si era presentata regolarmente all'ospedale di Piove di Sacco. Durante l'esame però qualcosa è andato storto e la donna purtroppo è deceduta nonostante l'intervento dei medici presenti sul posto che hanno cercato di rianimarla in vari modi. Una tragedia che ha sconvolto familiari e amici ma anche l'intera comunità visto che la 73enne era molto conosciuta dopo aver ricoperto per anni il ruolo di presidente provinciale del Collegio dei ragionieri.

Su cosa sia accaduto durante l'esame resta però ancora tutto da stabilire. La procura di Padova ha deciso di aprire un fascicolo per omicidio colposo ordinando il sequestro delle cartelle cliniche della donna e l'autopsia sulla salma. Al momento però si tratta di un fascicolo a carico di ignoti che non vede persone iscritte nel registro degli indagati e solo al termini della perizia potranno esserci ulteriori sviluppi.

Parallelamente è stata avviata una indagine anche da parte dell'Ulss 6 euganea che sta ricostruendo tutti i momenti immediatamente precedenti e successivi a quanto accaduto. "È in corso una verifica interna per stabilire la dinamica di quanto occorso e ricercare le possibili cause" hanno spiegato dall'azienda sanitaria padovana.