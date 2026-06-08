Omicidio in strada a Livorno, 31enne raggiunto da colpi di arma da fuoco e abbandonato in un parcheggio

L’uomo rinvenuto sanguinante da una coppia di passanti poco dopo la mezzanotte. Era ancora vivo ma nonostante i soccorsi è morto poche ore dopo in ospedale.

Immagine di repertorio.

Omicidio in strada a Livorno dove un uomo di 31 anni è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco nelle scorse ore e abbandonato poi agonizzante in un parcheggio in via di Quercianella. La vittima è un cittadino turco rinvenuto sanguinante da alcuni passanti poco prima della mezzanotte fra domenica 7 e lunedì 8 giugno.

A lanciare l’allarme è stata una coppia che si trovava a passare in zona e ha scorto nel parcheggio l’uomo a terra esanime con una evidente ferita alla testa. Sul posto, una frazione collinare di Livorno, poco dopo sono giunti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica per prestare i primi soccorsi. Il 31enne infatti era ancora vivo anche se gravissimo.

Dopo averlo stabilizzato, i soccorsi medici hanno provveduto al trasporto immediato dell’uomo in ospedale dove però è arrivato in condizioni disperate e dove purtroppo è morto alcune ore dopo per le ferite riportate. Nonostante tutti gli sforzi dei medici, infatti, l’uomo è deceduto senza più riprendere conoscenza.

Sul luogo del rinvenimento sono accorse anche le volanti della polizia che hanno avviato subito le indagini con i rilievi della zona per accertare i fatti e ricostruire l’accaduto. Del caso si sta occupando ora la squadra mobile di Livorno che indaga per omicidio. Le ferite alla testa infatti sono state ritenute perfettamente compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco.

Gli agenti stanno ascoltando anche i residenti della zona e dalle prime indagini è emerso che proprio nelle ore del rinvenimento del 31enne alcuni hanno udito degli scoppi che potrebbero essere stati colpi di pistola. Gli inquirenti stanno acquisendo anche le immagini dalle telecamere di videosorveglianza della zona e indagando sulla storia della vittima per capire dinamica e possibile movente. Al momento non si esclude alcuna pista investigativa.