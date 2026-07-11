Insegue il fratello e lo uccide a colpi di mannaia a Riposto nel Catanese: arrestato per omicidio

Un uomo ha inseguito il fratello e lo ha ucciso con colpi di mannaia nel Catanese al culmine di una lite. L’omicidio si è verificato questa mattina, sabato 11 luglio, sul lungomare di Riposto, in provincia di Catania.

Immagine di repertorio

Al culmine di una lite tra due fratelli, rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno di loro ha colpito l'altro con una mannaia, uccidendolo. L'omicidio si è verificato questa mattina, sabato 11 luglio, sul lungomare di Riposto, un paese della riviera Ionica in provincia di Catania. La vittima, Natale "Lino" Guarrera, aveva 61 anni, mentre il fratello, Giovanni, ha 63 anni.

L'omicidio

Stando alle informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sono consumati quando tra i due fratelli sarebbe scoppiata una violenta lite nella loro rivendita di pesce nel lungomare Pantano di Riposto. Alla base del confronto, secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, ci sarebbero stati contrasti pregressi legati a richieste economiche del 63enne collegate a una sua dipendenza che avrebbero contribuito a far degenerare la situazione.

Nel corso della discussione uno dei due avrebbe impugnato una mannaia, utilizzata nella pescheria, e colpito il fratello. Ferito, l'uomo avrebbe percorso un tratto del lungomare nel tentativo di sfuggire all'attacco, ma il fratello lo avrebbe inseguito e raggiunto, colpendolo nuovamente. Le persone presenti avrebbero assistito a momenti di grande tensione e alcuni sarebbero intervenuti per fermare l'aggressore. Nel tentativo di disarmarlo e impedire che la situazione potesse aggravarsi ulteriormente, due persone sono rimaste ferite: il padre dei due fratelli, 89 anni, e una figlia della vittima e nipote dell'omicida.

Leggi anche Schiaccia il cognato con il suo peso durante la lite e lo uccide, 52enne arrestato per omicidio a Palermo

Poco dopo sono intervenuti i carabinieri della stazione di Riposto e della compagnia di Giarre che hanno preso il controllo della situazione e bloccato l'uomo. Il fratello della vittima, Giovanni Guarrera, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario e trasferito in caserma in attesa dell'arrivo del sostituto procuratore di turno di Catania.