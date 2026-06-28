Ferisce il figlio con le forbici al termine di una lite sull’eredità: arrestato per tentato omicidio un 76enne

Nella mattinata di oggi 28 giugno in un’abitazione a Roca Vecchia, in provincia di Lecce, un uomo di 76enne ha colpito tre volte il figlio con le forbici: l’anziano è stato arrestato per tentato omicidio.

Foto di repertorio

Ha preso in mano le forbici e ha ferito il figlio. È quello che è successo nella mattina di oggi 28 giugno in un'abitazione a Roca Vecchia, marina di Melendugno, in provincia di Lecce. Stando alle prime informazioni dell'accaduto, un uomo di 76 anni ha ferito il figlio 50enne al termine di una lite. Per l'anziano è scattato l'arresto: era già noto alle forze dell'ordine e al momento delle manette ha accusato un malore e per questo si trova attualmente piantonato nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Dagli accertamenti sull'accaduto l'aggressione sarebbe arrivata al culmine di un litigio che, a quanto si apprende, sarebbe legato a dissidi di natura economica e all'eredità. L'accaduto si è consumato in un'abitazione su via Parini nel paese del Leccese e nell'area di proprietà della famiglia originaria di Calimera. Il 76enne avrebbe impugnato le forbici e colpito tre volte il figlio al torace e all'addome.

Il figlio è stato subito soccorso e trasportato in ospedale dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Sull'episodio indagano i carabinieri e si procederà con tutte le verifiche del caso.