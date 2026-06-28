Attualità
video suggerito
video suggerito

Ferisce il figlio con le forbici al termine di una lite sull’eredità: arrestato per tentato omicidio un 76enne

Nella mattinata di oggi 28 giugno in un’abitazione a Roca Vecchia, in provincia di Lecce, un uomo di 76enne ha colpito tre volte il figlio con le forbici: l’anziano è stato arrestato per tentato omicidio.
Leggi le notizie prima degli altri. Aggiungi Fanpage.it su Google.
Avatar autore
A cura di Giorgia Venturini
Foto di repertorio
Foto di repertorio

Ha preso in mano le forbici e ha ferito il figlio. È quello che è successo nella mattina di oggi 28 giugno in un'abitazione a Roca Vecchia, marina di Melendugno, in provincia di Lecce. Stando alle prime informazioni dell'accaduto, un uomo di 76 anni ha ferito il figlio 50enne al termine di una lite. Per l'anziano è scattato l'arresto: era già noto alle forze dell'ordine e al momento delle manette ha accusato un malore e per questo si trova attualmente piantonato nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Dagli accertamenti sull'accaduto l'aggressione sarebbe arrivata al culmine di un litigio che, a quanto si apprende, sarebbe legato a dissidi di natura economica e all'eredità. L'accaduto si è consumato in un'abitazione su via Parini nel paese del Leccese e nell'area di proprietà della famiglia originaria di Calimera. Il 76enne avrebbe impugnato le forbici e colpito tre volte il figlio al torace e all'addome.

Il figlio è stato subito soccorso e trasportato in ospedale dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Sull'episodio indagano i carabinieri e si procederà con tutte le verifiche del caso.

Immagine
caldo
record
Oltre 1.300 morti in Europa in una settimana, Oms: “Stress da calore killer silenzioso”
Caldo record, Mario Tozzi: "Solo gli stolti negano la crisi climatica, ormai possiamo fare poco"
Gli effetti del caldo in Italia si contano sui morti: con le temperature del 2003 sono arrivati a 20.000
Consegne in bici sotto al sole a Milano, un rider: "Asfalto rovente, niente acqua né pausa"
A Milano umidità e caldo come a Bangkok e Il Cairo: oggi picco di oltre 38 gradi percepiti
Dalle pause ai vestiti, i diritti da garantire ai lavoratori durante l’emergenza caldo
Giugno più caldo di agosto: i dati del CNR mostrano la tropicalizzazione del clima europeo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views