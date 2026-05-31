Foggia, auto si schianta e capovolge per evitare controllo dei carabinieri: 17enne morto e 4 feriti a Orta Nova

Il terribile incidente stradale lungo la provinciale 80 nei pressi di Orta Nova. A bordo del mezzo che si è capovolto cinque giovani della zona. Immediati i soccorsi ma per il 17enne non c’è stato nulla da fare.

Notte tragica sulle strade del Foggiano dove un ragazzo di 17 anni è morto e altri quattro giovani sono rimasti feriti quando l’auto su cui viaggiavano si è schiantata su un guardrail capovolgendosi lungo la strada provinciale 80 nei pressi di Orta Nova. Secondo le prime notizie, l’incidente stradale dopo che la vettura coi cinque ragazzi avrebbe tentato di evitare un posto di controllo delle forze dell’ordine dandosi alla fuga davanti ai carabinieri.

La tragedia si è consumata nella notte tra sabato 30 e domenica 31 maggio alla periferia di Orta Nova, in provincia di Foggia. Erano circa le 3 del mattino di oggi quando l’auto, una utilitaria con i cinque giovani a bordo, è uscita di strada autonomamente a forte velocità impattando violentemente contro il guardrail prima di capovolgersi sul fianco sinistro.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che la vettura poco prima avesse evitato l’alt di una pattuglia di carabinieri che stava effettuando un servizio di controllo stradale notturno in zona. Ne sarebbe nato un breve inseguimento durante il quale è avvenuto il tragico incidente stradale mortale.

Immediata a richiesta di soccorso e l’intervento sul posto dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 ma purtroppo per il 17enne non c’è stato nulla da fare. Quando i pompieri hanno estratto i cinque ragazzi dall’abitacolo distrutto del mezzo per affidarli ai medici, il minore era già morto, probabilmente sul colpo.

Soccorsi, stabilizzati sul posto e trasportati in ospedale con codice di massima urgenza gli altri quattro ragazzi che come la vittima sono tutti residenti in zona. Per alcuni di loro le condizioni sarebbero gravi. Vista la gravità dello schianto, sul posto, oltre a diverse ambulanze del 118, c’è stato anche l’intervento dell’elisoccorso. Sulla dinamica esatta dell’accaduto sono in corso i rilievi e le indagini da parte delle forze dell’ordine.