Alto Adige, auto precipita per 200 metri in un burrone: muore la 29enne Anna Seebacher, due feriti

Una donna di 29 anni, Anna Seebacher, è morta dopo essere precipitata con l’auto per 200 metri in un dirupo in Val d’Ultimo, in Alto Adige. Lievemente feriti il marito e una 17enne. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Immagine di repertorio

Un'auto è precipitata per circa 200 metri in un dirupo in Val d'Ultimo, in Alto Adige. Nel grave incidente, avvenuto nella notte tra sabato 9 e domenica 10 maggio nei pressi di San Maurizio, sopra Pracupola, è morta una donna di 29 anni. Ferite lievemente altre due persone.

Alla guida della vettura, secondo quanto è stato ricostruito, si trovava Anna Seebacher, residente a Ultimo (in provincia di Bolzano). È lei la vittima dello schianto.

Stando a una prima ricostruzione, intorno alle 3 della notte la donna avrebbe perso il controllo del veicolo sulla provinciale 122, in un tratto privo di guard rail, uscendo di strada e finendo la corsa nella scarpata sottostante, dove l'auto si è scontrata contro alcuni alberi.

La 29enne era a bordo del vicolo insieme al marito e a una terza persona, una parente di 17 anni. Come si legge su Il Dolomiti, sarebbe stato proprio uno dei due feriti ad allertare i soccorsi.

Sul posto sono arrivati tempestivamente i sanitari della Croce Bianca con diversi mezzi, i Vigili del fuoco e i tecnici del Soccorso Alpino. Purtroppo, i soccorritori non hanno potuto fare nulla per la 29enne, che nella caduta ha riportato ferite troppo gravi.

I due passeggeri dell'automobile, invece, sono stati estratti dall'abitacolo, stabilizzati sul posto e trasferiti all'ospedale di Merano per gli accertamenti e le cure del caso. Entrambi pare abbiano riportato soltanto lievi traumi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i militari dell'Arma dei Carabinieri per effettuare i rilievi di rito e fare piena luce sull'esatta dinamica dell'incidente. Non è ancora chiaro perché la donna abbia perso il controllo del veicolo, dato che la strada era asciutta. L'auto verrà ispezionata per accertare eventuali difetti tecnici.

Le operazioni per il recupero del mezzo incidentato sono durate diverse ore e si sono concluse intorno alle 10 del mattino. Sul posto anche l'assistenza spirituale di emergenza per fornire supporto alle persone coinvolte e alle loro famiglie.

La vittima deceduta nello schianto, la 29enne Anna Seebacher, era originaria di Sarentino, ma residente ad Ultimo. Viveva insieme alla famiglia.