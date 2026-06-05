Florida, avvolge il cadavere della madre nel tappeto e lo getta nel fiume: svuota i conti per comprare un camper

Un uomo della Florida è accusato di aver gettato il corpo della madre nel fiume e dopo di aver svuotato i conti per acquistare un camper. È accusato di negligenza nei confronti di una persona anziana e di vilipendio di cadavere.

La conferenza stampa in cui è stato annunciato l’arresto di Joshua Cullen

Avrebbe vissuto per settimane con il cadavere della madre in casa, per poi gettarlo nel fiume attaccato a blocchi di cemento allo scopo di occultarlo. Solo dopo questa operazione il 47enne Joshua Cullen ha sporto denuncia di scomparsa. Nel frattempo ha svuotato i conti del genitore per comprarsi un camper. Questa vicenda inquietante arriva dalla contea di Charlotte, Florida, Stati Uniti.

"Quella che era iniziata come un'indagine su una persona scomparsa ha presto rivelato una rete di bugie, inganni e uno scioccante disprezzo per la dignità umana", ha dichiarato lo sceriffo Carmine Marceno annunciando l'arresto dell'uomo.

La madre sparisce e il figlio svuota i conti per comprare un camper

Il 25 maggio, gli agenti della contea di Lee sono intervenuti presso un'abitazione nella zona nord di Fort Myers per raccogliere la denuncia di scomparsa presentata da Joshua Cullen. In quell'occasione l'uomo ha dichiarato di non vedere la madre dal mese di marzo, quando la donna aveva avuto un ictus ed era stata ricoverata in ospedale, in seguito si sarebbe poi allontanata con "un uomo ricco non identificato".

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Già durante le prime fasi delle indagini, però, sono emerse profonde incongruenze. I detective hanno scoperto che Cullen aveva avuto accesso ai conti bancari della madre e aveva acquistato un camper. Hanno poi scoperto che gli effetti personali della donna erano spariti da casa, compresi il letto e altri mobili.

Mentre gli investigatori cercavano di rintracciarla, l'ufficio dello sceriffo della vicina contea di Charlotte li avvisa di aver rinvenuto resti umani nel fiume Peace. Erano stati alcuni diportisti a notare qualcosa di grosso sommerso nell'acqua. Si trattava di un tappeto appesantito da blocchi di cemento e catene. All'interno c'era quello che restava di un corpo umano. Mercoledì, il medico legale ha confermato che si trattava di quello della madre scomparsa di Cullen.

Attraverso la lettura delle targhe, gli agenti hanno collegato il 47enne al luogo in cui era stato abbandonato il corpo nella contea di Charlotte. Il 28 marzo, infatti, l'auto di Cullen è statoa ripresa mentre si dirigeva verso Hunters Creek con una carriola fissata sul tetto. I detective hanno poi appurato che si trattava della stessa carriola ritrovata vicino al luogo in cui era stato recuperato il corpo della donna.

Lo sceriffo: "Ha abbandonato la madre"

Cullen al momento è stato arrestato per negligenza nei confronti di una persona anziana e vilipendio di cadavere. "Riteniamo che la donna sia morta in casa e che Cullen abbia continuato a vivere accanto al suo cadavere – ha spiegato lo sceriffo Marceno – Questo spregevole individuo ha abbandonato la donna, lasciandola sola e abbandonata, mentre lui, egoisticamente, continuava la sua vita".

L'indagine è ancora in corso e gli investigatori continuano a raccogliere le prove: "Al termine, valuteremo se siano necessarie ulteriori accuse".