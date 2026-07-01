Sbranata dall’alligatore mentre si rinfresca nel fiume: Brittany muore a 31 anni davanti al fidanzato in Florida

Brittany Clark, 31 anni, è morta dopo essere stata aggredita da un alligatore mentre si rinfrescava in un fiume in Florida. Durante una camminata con il fidanzato Chance e un’amica, il rettile le ha strappato entrambe le braccia: il giovane ha lottato eroicamente per salvarla, ma non è bastato.

Brittany Clark

Brittany Clark, 31 anni, aveva solo voglia di rinfrescarsi dopo una camminata nella Little Big Econ State Forest, in Florida, domenica pomeriggio. Insieme al fidanzato Chance Allison e a un’amica si è fermata sulle rive dell’Econlockhatchee River. Acqua bassa, poco profonda. Un momento di relax che è finito nel peggiore dei modi.

Un alligatore di oltre tre metri e mezzo è emerso all’improvviso e l’ha aggredita. Le ha afferrato un braccio, poi l’altro, trascinandola sott’acqua nella tipica “death roll”. Chance si è buttato subito nella lotta: ha afferrato il rettile, è stato trascinato sotto anche lui, ma è riuscito a strappare Brittany dalle fauci. Purtroppo non è bastato. Una delle braccia era completamente staccata, l’altra ridotta in condizioni disperate.

La ragazza è morta durante il trasporto in ospedale.

L’audio della telefonata d’emergenza, reso pubblico in queste ore, è straziante. Si sente Chance con la voce rotta dal panico: "È grave, è davvero grave… sta perdendo tantissimo sangue". L’amica, in sottofondo, grida frasi che gelano: "Un braccio è appeso per un filo… l’altro è sparito".

Chance ha raccontato che Brittany "era la persona più forte e solare" che avesse mai conosciuto. "Non meritava di andarsene in questo modo", ha aggiunto.

Quello di Brittany è il terzo episodio grave in una settimana nella Florida centrale. Pochi giorni prima un altro alligatore aveva attaccato sul Rainbow River, e sabato un bambino era rimasto ferito nella contea di Marion. La FWC ha catturato due grossi esemplari nella zona, uno dei quali lungo quasi quattro metri. Il sentiero è stato chiuso.

La famiglia, che vive in California, sta cercando di riportare a casa i resti di Brittany. Una raccolta fondi è già attiva per sostenere le spese.