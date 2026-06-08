Precipita nel canyon davanti agli amici a Tenerife, morto il 48enne Andrea Semprini

Il terribile incidente costato la vita al 48enne riminese Andrea Semprini si è consumato davanti agli amici mentre erano impegnati in un’escursione a Tenerife dove l’uomo si era trasferito da alcuni anni.

Un terribile incidente durante un’escursione in un canyon a Tenerife è costato la vita al 48enne italiano Andrea Semprini, riminese di origine ma da anni residente sull'isola spagnola, dove lavorava come consulente immobiliare. Il dramma si è consumato l’ultimo fine settimana di maggio mentre l’uomo era impegnato con altri tre amici in un’escursione nei canyon del Barranco de Bujame, situato nel massiccio del Teno, nel comune di Buenavista del Norte a Tenerife.

A lanciare l’allarme nel primissimo pomeriggio di domenica 31 maggio sono stati proprio gli amici di Andrea Semprini che hanno assistito alla caduta impotenti. La chiamata di emergenza partita poco prima delle ore 13:00 ha fatto scattare una massiccia operazione di soccorso da parte delle autorità locali. A causa della zona particolarmente impervia, i soccorritori hanno potuto raggiungere il luogo indicato solo calandosi da un elicottero di Emergenza ma ogni sforzo per salvare il 48enne si è rivelato vano.

All’arrivo dei sanitari e dei Vigili del Fuoco di Tenerife, Andrea Semprini giaceva a terra esanime e in arresto cardiorespiratorio dopo aver riportato un gravissimo trauma cranico a causa dell’improvvisa caduta. Le squadre di soccorso hanno messo in atto tutte le manovre di rianimazione necessarie ma gli sforzi si sono rivelati vani a causa della gravità delle ferite e l’uomo è stato dichiarato morto sul posto poco dopo.

Gli agenti della Guardia Civil hanno poi raggiunto la zona per coordinare le procedure post mortem e autorizzare la rimozione della salma che è stata evacuata per via aerea. Contemporaneamente, i servizi di emergenza hanno completato l'evacuazione dei restanti tre membri del gruppo, nessuno dei quali ha avuto bisogno di cure mediche.

La notizia ha raggiunto in settimana Rimini dove il decesso ha sconvolto tanti amici e conoscenti della comunità del Borgo San Giuliano, quartiere dove la sua famiglia è molto conosciuta. Tanti i messaggi di ricordo affidati ai social come quello della compagna: "Mio caro Andrea questo può essere solo un incubo. So che ti trovi in un buon posto, molto migliore di questo. Però ho bisogno di te qui, mi manchi, mi manchi tanto e mi mancherai sempre. Lascerai un vuoto nel mio cuore e in quello di molti; il tuo grande cuore, la tua bontà, la tua gentilezza, il tuo modo di essere non si possono paragonare a nessuno. Magari tu potessi vedermi e vedere che mi manchi tantissimo e che mi fa male non averti qui. Ti amerò sempre. Andrea torna, per favore. Non so se potrò vivere senza di te. Mi manchi tantissimo, mi rimangono solo i messaggi vocali come ricordo. Il mio cuore è completamente spezzato e non ho voglia di vivere. Mi manchi tantissimo".