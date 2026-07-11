Precipita con il deltaplano e finisce tra le vigne, morto 53enne padre di tre figli a Treviso

Thomas Pizzedaz, 53 anni, è morto dopo essere precipitato con il deltaplano in un vigneto a Tarzo, nel Trevigiano. L’incidente è avvenuto durante la fase di atterraggio. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sono un malore improvviso o un guasto tecnico alla vela.

Thomas Pizzedaz a sinistra

Tragedia nel pomeriggio di sabato 11 luglio a Tarzo, in provincia di Treviso, dove un uomo di 53 anni ha perso la vita dopo essere precipitato con il deltaplano durante la fase di atterraggio. La vittima è Thomas Pizzedaz, 53enne originario di Bolzano ma residente in provincia di Firenze. Aveva tre figli.

L'incidente è avvenuto in località Molino, a Fratta di Tarzo, non lontano dal campo di atterraggio. Secondo le prime ricostruzioni, il 53enne si era lanciato da Pian de le Femene e stava completando il volo quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della vela finendo in un vigneto. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sono un malore accusato dal pilota o un possibile problema tecnico all'attrezzatura.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni testimoni che hanno assistito allo schianto. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso del Suem 118, il personale di Pedemontana Emergenza Odv, una squadra del Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane e i carabinieri di Vittorio Veneto e Cison di Valmarino. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare il 53enne, ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Secondo le prime informazioni, durante la discesa il deltaplano avrebbe urtato uno dei pali del vigneto, rendendo inevitabile l'impatto al suolo. "Era troppo basso, non è riuscito ad arrivare nel campo di atterraggio ed è finito dentro il vigneto", ha raccontato un testimone, Giorgio Nadal. "È stata forse una fatalità, avrà preso un palo della vigna o altro".

I carabinieri hanno sequestrato la vela per gli accertamenti tecnici e stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. Non è escluso che la Procura di Treviso disponga l'autopsia sul corpo del pilota per chiarire se il decesso possa essere stato causato da un malore improvviso durante il volo.