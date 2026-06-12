Elicottero precipita a Lesa, sul Lago Maggiore: un morto e tre feriti

Il velivolo è precipitato a Solcio di Lesa (Novara), sul Lago Maggiore, in provincia di Novara: sul posto sono stati attivati un’ambulanza e l’elisoccorso del 118. Il bilancio è di un morto e tre feriti.

Un elicottero è precipitato a Solcio di Lesa (Novara), sul Lago Maggiore. L’allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi e sul posto si sono immediatamente recati i primi mezzi di soccorso.

Secondo le prime informazioni, sono stati attivati un’ambulanza e l’elisoccorso del 118, mentre l’intervento delle squadre di emergenza è tuttora in corso. Non si conosce al momento la dinamica dell’accaduto, mentre il bilancio è di un morto e tre feriti.

Secondo quanto si apprende, il velivolo privato era da poco decollato da una villa a foce dell'Erno, sempre sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, quando, per cause ancora in corso di verifica, è precipitato. L’impatto è avvenuto sulla terraferma, nella zona del camping della piccola frazione del comune rivierasco. Tutte le persone coinvolte si trovavano a bordo del mezzo.

La vittima – in base alle prime informazioni trapelate – è una persona di circa 60 anni, il proprietario del velivolo. Si tratterebbe di un uomo di origine tedesca, ma che da anni viveva nell'area del Lago Maggiore. Gli altri tre coinvolti sono turisti tedeschi che avevano preso in affitto la villa: hanno riportato ferite classificate in codice giallo, due sono stati trasportati in elisoccorso all'ospedale di Novara, il terzo è trasferito in ambulanza all'ospedale di Borgomanero. Nessuno di questi è in pericolo di vita. Sul posto ci sono i carabinieri di Arona e i vigili del fuoco.