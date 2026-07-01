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Non si fermano all’alt dei Carabinieri, nella fuga lo scooter finisce fuori strada: un morto in Abruzzo

Un uomo è morto durante un inseguimento con i Carabinieri in Abruzzo, tra Città Sant’Angelo e Silvi. Lo scooter su cui viaggiava, che non si sarebbe fermato all’alt dei militari, è uscito di strada. L’altra persona a bordo è stata fermata. Indagini in corso.
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A cura di Eleonora Panseri
Immagine di repertorio
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Un uomo è morto nella serata di oggi, mercoledì 1° luglio, in un tragico incidente verificatosi al culmine di un inseguimento L'episodio è avvenuto tra Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara, e Silvi, in provincia di Teramo.

Stando alle prime informazioni, attorno alle 20 uno scooter con a bordo due persone non si sarebbe fermato all'alt dei Carabinieri. Da lì i militari dell'Arma sarebbero partiti all'inseguimento, proseguito lungo la strada statale 16.

La moto finita fuori strada, forse dopo l'urto con l'auto dei Carabinieri

Al confine tra Città Sant'Angelo e Silvi, la moto sarebbe finita fuori strada, sembra dopo un urto con l'auto dei carabinieri.

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Sul luogo dell'incidente è immediatamente intervenuto il personale sanitario del 118, con l'ambulanza medicalizzata.

I soccorritori hanno praticato a lungo le manovre di rianimazione, ma per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Fermata la seconda persona, in corso i rilievi per chiarire l'accaduto

L'altra persona, invece, è stata fermata dai Carabinieri. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull'identità delle due persone che viaggiavano a bordo della moto.

Ora i militari si stanno occupando di tutti gli accertamenti del caso, mentre per i rilievi sul posto sono intervenute la Polizia stradale e la Polizia locale di Silvi per tentare di fare piena luce sulla dinamica dell'incidente. A seguito dello schianto, traffico in tilt e caos in tutta la zona.

Un episodio simile a quello accaduto questa sera, è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, martedì 30 giugno, lungo la strada regionale Via Casilina che collega Valmontone a Labico, in provincia di Roma.

Un'auto con a bordo tre uomini ha tentato di sfuggire a un controllo dei Carabinieri dando il via a un inseguimento durato alcuni chilometri. Uno dei tre occupanti è stato bloccato, mentre gli altri due si sono dati alla fuga a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Indagini in corso.

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