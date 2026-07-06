Travolto dal trattore mentre lavora in campagna: morto il sindaco di Levice, Marco Francone. Aveva 56 anni

Marco Francone, sindaco di Levice e imprenditore agricolo di 56 anni, è morto dopo che i trattore con cui stava lavorando in un noccioleto di sua proprietà si è ribaltato. Inutili i soccorsi. Lascia tre figli. Guidava il Comune in provincia di Cuneo dal giugno 2024.

È morto mentre stava lavorando nel noccioleto di famiglia. La vittima del drammatico incidente agricolo avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 6 luglio in regione Sant'Antonio, nel territorio di Levice, in provincia di Cuneo, è Marco Francone, sindaco del paese e imprenditore agricolo di 56 anni. Il trattore su cui si trovava si è ribaltato per circostanze che ora andranno meglio chiarite, travolgendolo. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare.

L'allarme è scattato intorno alle 14. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza del 118 da Cortemilia, l'elisoccorso decollato da Torino, cinque squadre dei vigili del fuoco provenienti da Alba e dai distaccamenti volontari di Cortemilia, Santo Stefano Belbo e Canelli, oltre ai carabinieri. I sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso.

Marco Francone era molto conosciuto nell'Alta Langa, dove da anni guidava insieme ai figli Sara, Erika e Luca l'azienda agricola "Levicciola", specializzata nella produzione e trasformazione della Nocciola Piemonte Igp delle Langhe. Nonostante una disabilità agli arti inferiori che lo costringeva a utilizzare una sedia a rotelle, aveva continuato a lavorare quotidianamente nei campi, facendo adattare i mezzi agricoli alle proprie esigenze per poter proseguire l'attività.

Nel giugno 2024 era stato eletto sindaco di Levice con la lista civica "Facciamo squadra", raccogliendo il testimone di Francesca Rovello. Continuava a conciliare l'impegno amministrativo con quello nell'azienda di famiglia, rimanendo un punto di riferimento per il territorio anche nel settore agricolo.

La notizia della sua morte ha scosso profondamente la comunità locale. Il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, e il vicepresidente Massimo Antoniotti hanno espresso il cordoglio dell'amministrazione provinciale: "Siamo sgomenti per quanto accaduto a Marco. Unitamente a tutto il Consiglio provinciale esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia ed esprimiamo la nostra vicinanza alla comunità di Levice, colpita da questo lutto improvviso".