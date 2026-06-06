Travolto da un treno mentre rientra a casa dal lavoro, Francesco Lettieri muore a 24 anni: indagini in corso

Francesco Lettieri, 24 anni, è stato investito da un treno alla stazione Ca’ di Boschetti di La Spezia mentre tornava dal lavoro. Indagini in corso sulla dinamica, esclusa al momento l’ipotesi del gesto volontario.

A sinistra, Francesco Lettieri, 24 anni.

Un ragazzo di a 24 anni è morto dopo essere stato travolto da un treno mentre rientrava a casa dopo una giornata di lavoro. La giovane vittima si chiamava Francesco Lettieri, residente a Torre del Lago. L'incidente è avvenuto intorno alle 18 di ieri, venerdì 5 giugno, alla stazione Ca' di Boschetti a La Spezia.

Secondo quanto raccontato dal macchinista alla guida del mezzo, l'uomo l'avrebbe visto attraversare i binari all'improvviso, il ragazzo non si sarebbe accorto del convoglio che stava transitando a forte velocità.

Come accadeva tutti i giorni, il 24enne stava rincasando dopo aver lavorato nel noleggio auto e moto di proprietà della compagna del padre. Avrebbe dovuto prendere il treno alla stazione di Ca’ di Boschetti e poi raggiungere Viareggio.

Le indagini sono state affidate alla PolFer, in corso di accertamento la dinamica esatta della tragedia, ma al momento sarebbe escluso il gesto volontario.

Sul posto sono rapidamente intervenuti i soccorsi del 118 di La Spezia e gli agenti delle forze dell'ordine. Ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La notizia della tragedia ha scosso sia Torre del Lago che Viareggio dove il padre ha un negozio di parrucchiere in pieno centro.

"Tutta la comunità scolastico piange la tragica perdita del nostro studente Francesco Lettieri, spirito giocoso, irriverente ma rispettoso, sincero e soprattutto con un cuore enorme", si legge in un post diffuso dall'Istituto Superiore d'Istruzione "Carlo Piaggia" di Viareggio, dove il ragazzo aveva studiato.

"Indelebile per noi il tuo sorriso, le battute durante le lezioni e il tuo senso di amicizia sempre pronto a tendere la mano. Ciao Checco", prosegue il messaggio su Facebook. "Mi dispiace moltissimo, Francesco è stato un alunno divertente e scanzonato, curioso ed intelligente. Sentite condoglianze alla famiglia", commenta un ex prof.

"Non ho parole, ma solo un grande dolore nel saperti andato via. Hai saputo farti volere bene e me ne hai voluto, me lo dicevi. Non scorderò il giorno della tua maturità e il bacio al tatuaggio della tua mamma, alla quale hai dedicato il tuo bel risultato. Hai diffuso il tuo smagliante sorriso in tutta la classe, sempre accanto a tutti, ma soprattutto a chi era più fragile. Non ti scorderò mio caro Francesco, ti voglio bene!", ha scritto un'altra conoscente.

Sui social un altro messaggio in ricordo del giovane: "L'Atletica TDL si unisce al dolore per la prematura scomparsa di Francesco Lettieri, che a soli 24 anni ci ha lasciati".

"Francesco ha fatto parte della nostra società negli anni della sua giovinezza, condividendo con noi la passione per l'atletica. Alla sua famiglia e a tutti i suoi cari rivolgiamo le più sincere condoglianze. Ciao Checco.