Iran, la guerra in diretta, Media: “Trump informato su ipotesi guerra totale a Teheran, ma ha scelto la diplomazia”

Gli inviati presidenziali statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner hanno ribadito l'impegno degli Stati Uniti a proseguire i negoziati con l'Iran. Lo ha riferito il ministero degli Esteri del Qatar. Secondo il ministero, il primo ministro e ministro degli Esteri qatariota ha incontrato martedì Witkoff e Kushner per discutere i colloqui in corso tra Stati uniti e Iran nell'ambito del memorandum d'intesa bilaterale e gli sforzi per promuovere sicurezza e stabilità in Medio Oriente. I due inviati statunitensi hanno espresso l'apprezzamento degli Stati uniti per il ruolo del Qatar, in partnership con la Repubblica islamica del Pakistan, nel facilitare il percorso dei colloqui, sottolineando l'impegno di Washington a continuare il processo negoziale e a sostenere gli sforzi diplomatici per raggiungere un accordo complessivo.