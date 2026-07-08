Picchia la madre, la crede morta e si getta dalla finestra: Giovanni Iacono muore in ospedale

Giovanni Iacono ha picchiato la madre 80enne nel Ragusano e poi, credendola morta, si è gettato dalla finestra di casa. L’uomo è morto poche ore dopo il suo ingresso in ospedale, mentre la mamma è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

Giovanni Iacono è morto diverse ore dopo il suo ingresso in ospedale nel Ragusano. L'uomo aveva picchiato l'anziana madre e poi, credendola morta, si era gettato dalla finestra in un cavedio interno all'edificio dove viveva a Comiso (Ragusa). Il 50enne era stato soccorso subito e trasportato in ospedale, dove poi è morto. La mamma 80enne è stata invece ricoverata con gravi lesioni, ma non è in pericolo di vita. Secondo quanto emerso, il 50enne avrebbe avuto problemi psichici e al momento indaga la polizia.

Le autorità stanno indagando sul passato del 50enne e sugli attimi prima dell'aggressione ai danni della madre anziana. La Polizia sta cercando di ricostruire la storia familiare dei due per capire se l'80enne avesse subito in passato aggressioni altrettanto violente dal figlio. L'intera comunità di Comisio, compreso il vicinato che per primo ha lanciato l'allarme, è sconvolto da quanto successo.

I soccorsi sono infatti intervenuti quasi immediatamente dopo aver ricevuto la prima telefonata dai vicini di casa di mamma e figlio. Polizia e 118 sono arrivati subito sul posto per trasportare i due in ospedale e successivamente svolgere tutti i rilievi del caso. Le condizioni del 50enne sono comunque apparse serie fin dai primi istanti. I medici hanno cercato in tutti i modi di salvargli la vita, ma per lui non c'è stato nulla da fare.

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Per ricostruire l'accaduto, ma anche la storia familiare di mamma e figlio, bisognerà attendere il racconto dell'80enne, in questo momento ricoverata in condizioni serie, seppure non in pericolo di vita. La speranza è che possa guarire presto per poter poi essere ascoltata dalle forze di Polizia, che in queste ore stanno cercando di ricostruire una dinamica familiare che fin dai primi istanti dell'indagine è apparsa tragica a chi sta conducendo le verifiche.