Picchia la moglie davanti ai 4 bimbi e la manda in ospedale: 50enne incastrato dalle videocamere di casa a Catania

A incastrare il 50enne i video delle telecamere di sorveglianza dell’abitazione che aveva fatto installare e che hanno ripreso l’aggressione.

Un uomo di 50 anni è stato arrestato dalla polizia di stato a Catania con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti della moglie, picchiata ripetutamente nell’abitazione di famiglia davanti ai quattro figli minori della coppia. Ad allertare gli agenti è stata la stessa vittima delle percosse con una telefonata di emergenza al culmine dell’ennesima aggressione. A incastrare il 50enne però i video delle stesse telecamere di sorveglianza dell’abitazione che aveva fatto installare e che hanno ripreso l’intera scena.

Come riferisce la Questura etnea, all’arrivo degli agenti la donna era impaurita e ancora dolorante per le percosse appena subite dal marito, da cui era riuscita appena a divincolarsi. La signora ha raccontato ai poliziotti l’aggressione avvenuta davanti ai figlioletti rivelando inoltre che le violenze del marito erano continue e andavano avanti da tempo nell’abitazione di famiglia. Nello stesso giorno e nel giro di poche ore, il marito l'avrebbe picchiata davanti ai figli piccoli per futili motivi e perché in preda ai fumi dell’alcol

All’arrivo della volante, in effetti l’uomo era ancora sul posto in stato di alterazione ed è stato quindi arrestato in flagranza di reato. A confermare il racconto della moglie e a permettere l'arresto in flagranza di reato sono state le immagini delle videocamere di casa, acquisite dagli agenti, attraverso le quali è stato subito possibile ricostruire la violenza.

La donna, dolorante per gli schiaffi ricevuti, è stata trasportata in ospedale dal personale del 118 fatto intervenire sul posto e quindi medicata in pronto soccorso per via dei forti dolori all'orecchio. Stando al suo racconto, sarebbero stati numerosi e ripetuti gli episodi di violenze e minacce nel corso degli anni ma per paura di ritorsioni da parte del marito e temendo per l'incolumità sua e dei suoi figli, non aveva mia denunciato.