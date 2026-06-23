Fratellini di 2 e 4 anni trovati morti nell’auto davanti casa in Francia: “Si sono chiusi dentro da soli”

Secondo le prime risultanze investigative, la madre 33enne dei piccoli li aveva lasciati da soli ed era andata a fare la spesa in un negozio vicino quando i due sarebbero saliti in macchina e sarebbero rimasti intrappolati all’interno dove li ha trovati al ritorno.

Sarebbero saliti in auto da soli chiudendosi accidentalmente nella vettura parcheggiata davanti casa i due fratellini di 2 e 4 anni trovati morti lunedì nel mezzo della madre a Carpentras, in Francia, probabilmente vittime del caldo asfissiante che si era creato nell’abitacolo. È la principale ipotesi sulla tragedia che ha sconvolto il dipartimento di Vaucluse e tutta la Francia e su cui indaga ora la polizia con l’ipotesi di omicidio colposo.

Secondo le prime risultanze investigative, la madre 33enne li aveva lasciati da soli ed era andata a fare la spesa in un negozio vicino quando i due sarebbero saliti in macchina e sarebbero rimasti intrappolati all'interno. La vettura era ferma nel vialetto di casa in una zona residenziale di villette unifamiliari nel quartiere Bois de l'Ubac, a ovest della città, dove nessuno si è accorto di loro. Qui probabilmente le alte temperature che stanno avvolgendo la Francia hanno trasformato l’abitacolo in un forno senza lasciargli scampo. "Le cause del decesso sono ancora oggetto di indagine, ma l'ondata di calore è l'ipotesi più accreditata ", ha dichiarato il procuratore di Carpentras, Hélène Mourges.

L’allarme è partito quando la madre è tornata a casa intorno alle 13:20 e ha visto i due piccoli nella vettura ferma al sole. Immediata la richiesta di soccorso ai numeri di emergenza e l’arrivo di pompieri e sanitari ma per i due bimbi, rinvenuti in arresto cardiaco, purtroppo non c’è stato nulla da fare. I corpicini sono stati trasportati all'istituto di medicina legale di Nîmes per l'autopsia, che si terrà oggi per determinare le cause e le circostanze della morte.

"Secondo le prime indagini, i bambini si sarebbero chiusi a chiave all'interno dell'auto di famiglia parcheggiata nel vialetto d'accesso all'abitazione” ha spiegato il Procuratore che conta anche di ascoltare la mamma che è stata colta da malore e ricoverata sotto shock dopo la terribile scoperta e quindi non ancora interrogata.

La tragedia ha turbato il quartiere e la cittadina dove il sindaco di Carpentras, Hervé de Lépinau, si è detto "sconvolto da questa tragedia” e ha esortato genitori e nonni, "in questo periodo di caldo estremo, a prestare particolare attenzione alla sorveglianza dei bambini piccoli. Auto, piscine e qualsiasi area esterna priva di ombra rappresentano pericoli mortali con queste alte temperature".