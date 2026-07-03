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Lido di Camaiore, 80enne va in ospedale dall’ex moglie e la uccide. Poi si getta da una finestra

Un uomo di 80 anni è entrato nel reparto di Riabilitazione della struttura ospedaliera Versilia di Lido di Camaiore e ha accoltellato l’ex moglie, una donna di 67 anni. Subito dopo si è lanciato dalla finestra al terzo piano. La Polizia indaga sull’accaduto.
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A cura di Eleonora Panseri
Immagine di repertorio.
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Omicidio-suicidio a Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, dove un uomo di circa 80 anni è entrato nel reparto di Riabilitazione della struttura ospedaliera Versilia e ha accoltellato l'ex moglie, una donna di 67 anni. Subito dopo si è lanciato dalla finestra al terzo piano.

Il fatto è avvenuto alle 11.45 di oggi, venerdì 3 luglio. Il personale sanitario del 118 è immediatamente intervenuto e ha cercato di rianimare entrambi. A nulla, purtroppo, sono serviti sforzi dei medici che hanno potuto soltanto constatare l'avvenuto decesso sia della donna che dell'ex marito.

A quanto si apprende, la donna era ricoverata in condizioni gravi da tre settimane e l'ex marito veniva a trovarla regolarmente. Sull'accaduto sono in corso le indagini della Polizia, agli agenti sono stati affidati tutti i rilievi del caso.

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Il nuovo dramma si è consumato nella stessa località della Versilia dove la settimana scorsa il 63enne Piero Moriconi ha ucciso a colpi di fucile la moglie 50enne Kety e il figlio 24enne Mirko nella loro casa, poi fermato dai carabinieri. A lanciare l’allarme erano stati familiari che avevano udito gli spari.

In aggioranamento.

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