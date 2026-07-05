Dramma a Bisceglie, bimbo di 10 mesi muore in ospedale: “È caduto dal letto”

A portarlo in ospedale è stata la madre: i medici hanno provato a rianimarlo per un’ora, ma tutto è stato inutile. Indagano i carabinieri.

Immagine di repertorio.

Un bambino di appena dieci mesi è morto oggi a Bisceglie, nel Barese, in seguito a quello che appare come un drammatico incidente in casa. Il bambino, secondo quanto ha raccontato sua madre, sarebbe caduto dal letto malgrado fossero stati posti dei cuscini a barriera. È deceduto in ospedale a causa delle lesioni riportate nella caduta.

A portarlo in ospedale nel pomeriggio di domenica era stata proprio la mamma, che ai medici ha raccontato quanto accaduto in casa: all’arrivo in Pronto soccorso i medici hanno capito subito che il bimbo era cianotico e che i battiti i cardiaci erano flebili. Per un’ora il personale medico ha provato a rianimarlo, ma tutto è stato inutile. Il piccolo, che avrebbe compiuto un anno a fine agosto, è deceduto.

Il corpo del bambino è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sull’accaduto, per ricostruire l’esatta dinamica, indagano i carabinieri.

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