Neonata di 4 mesi muore dopo malore all’asilo nido delle suore: inutile corsa in ospedale a Lecce
Tragedia oggi in un asilo nido in provincia di Lecce dove una neonata di appena quattro mesi è stata colpita da un malore improvviso ed è deceduta poco dopo nonostante l'intervento dei sanitari è una disperata corsa in ospedale. Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di mercoledì 17 giugno in un asilo nido di Santa Maria di Leuca, frazione di Castrignano del Capo, a cui la bimba era stata affidata poche ore prima.
A lanciare l'allarme, intorno alle 11: 30 di oggi, sono state le stesse educatrici dell’istituto gestito dalle suore che avrebbero trovato la piccola esanime in culla dopo averla messa a riposare. Nella struttura si sono subito accorti della gravità dei fatti e disperata è stata la chiamata di emergenza al 118 per un sospetto episodio legato a un rigurgito o alla Sids, la sindrome da morte in culla, che ha messo in moto la macchina dei soccorsi. Sul luogo è intervenuta un'ambulanza del 118 con i sanitari che hanno immediatamente messo in atto le manovre di rianimazione cardiopolmonare sulla piccola ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano.
L'arrivo dei sanitari la piccola era già cianotica ma i soccorsi hanno provato comunque una disperata corsa all’ospedale “Panico” di Tricase, sempre in Salento. Qui gli sforzi dei medici e di tutto il personale sanitario sono proseguiti ma purtroppo il cuoricino della piccola si è fermato poco dopo e i medici hanno dovuto dichiararne il decesso in pronto soccorso poco dopo le 12:30.
Una tragedia che ha sconvolto familiari della bambina, educatori dell'asilo e l'intera comunità della cittadina Salentina quando la notizia si è diffusa. Il corpicino della neonata è ora a disposizione della magistratura per eventuali accertamenti autoptici per chiarire i motivi esatti del decesso. All'asilo sono intervenuti poi anche i Carabinieri e la Polizia locale per i rilievi necessari a ricostruire la tragedia.