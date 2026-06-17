Neonata di 4 mesi muore dopo malore all’asilo nido delle suore: inutile corsa in ospedale a Lecce

Il dramma nella mattinata di oggi, mercoledì 17 giugno, in un asilo nido di Santa Maria di Leuca, frazione di Castrignano del Capo. Inutile per la neonata una corsa disperata in ospedale dove purtroppo i medici mi hanno dovuto dichiarare il decesso poco dopo.

Tragedia oggi in un asilo nido in provincia di Lecce dove una neonata di appena quattro mesi è stata colpita da un malore improvviso ed è deceduta poco dopo nonostante l'intervento dei sanitari è una disperata corsa in ospedale. Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di mercoledì 17 giugno in un asilo nido di Santa Maria di Leuca, frazione di Castrignano del Capo, a cui la bimba era stata affidata poche ore prima.

A lanciare l'allarme, intorno alle 11: 30 di oggi, sono state le stesse educatrici dell’istituto gestito dalle suore che avrebbero trovato la piccola esanime in culla dopo averla messa a riposare. Nella struttura si sono subito accorti della gravità dei fatti e disperata è stata la chiamata di emergenza al 118 per un sospetto episodio legato a un rigurgito o alla Sids, la sindrome da morte in culla, che ha messo in moto la macchina dei soccorsi. Sul luogo è intervenuta un'ambulanza del 118 con i sanitari che hanno immediatamente messo in atto le manovre di rianimazione cardiopolmonare sulla piccola ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano.

L'arrivo dei sanitari la piccola era già cianotica ma i soccorsi hanno provato comunque una disperata corsa all’ospedale “Panico” di Tricase, sempre in Salento. Qui gli sforzi dei medici e di tutto il personale sanitario sono proseguiti ma purtroppo il cuoricino della piccola si è fermato poco dopo e i medici hanno dovuto dichiararne il decesso in pronto soccorso poco dopo le 12:30.

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Una tragedia che ha sconvolto familiari della bambina, educatori dell'asilo e l'intera comunità della cittadina Salentina quando la notizia si è diffusa. Il corpicino della neonata è ora a disposizione della magistratura per eventuali accertamenti autoptici per chiarire i motivi esatti del decesso. All'asilo sono intervenuti poi anche i Carabinieri e la Polizia locale per i rilievi necessari a ricostruire la tragedia.